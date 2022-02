Ingin Kembali Hidup Normal, Banyak Negara Longgarkan Pembatasan COVID-19

Langkah awal untuk melonggarkan pembatasan COVID-19 berdasarkan jumlah kasus yang menurun atau mendatar dalam beberapa hari terakhir, menjadi titik balik pandemi virus corona yang sudah berlangsung dua tahun.

Varian Omicron telah memicu lebih banyak kasus di seluruh dunia selama 10 minggu terakhir, dibanding kasus infeksi selama tahun 2020. Namun, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) pada pekan ini mengatakan bahwa beberapa negara saat ini dapat mempertimbangkan dengan hati-hati untuk melonggarkan aturan pembatasan jika mereka memiliki tingkat kekebalan yang tinggi, sistem perawatan kesehatan yang kuat, dan tren epidemiologi yang menuju ke arah yang benar.

Kasus COVID-19 baru di seluruh dunia periode 24-30 Januari 2022 serupa dengan jumlah di minggu sebelumnya, meskipun kasus kematian baru meningkat 9 persen menjadi lebih dari 59.000 jiwa.

Keinginan untuk melonggarkan seputar pembatasan virus corona diutarakan di negara-negara di Eropa, Afrika Selatan, dan Amerika Serikat. Di Inggris dan AS, seperti di Afrika Selatan sebelumnya, kasus COVID-19 pada awalnya meroket, tetapi sekarang turun dengan cepat.

Pekan depan, Gubernur New York berencana untuk meninjau apakah akan mempertahankan mandat penggunaan masker pada saat kasus dan rawat inap menurun. Secara keseluruhan, AS berada pada jalur yang sama, dengan infeksi turun dari rata-rata lebih dari 800.000 per hari 2,5 minggu yang lalu menjadi 430.000 minggu ini.

Sejumlah negara Eropa sudah akhiri pembatasan COVID-19

Inggris, Prancis, Irlandia, Belanda, dan beberapa negara Nordik telah mengambil langkah untuk mengakhiri atau melonggarkan pembatasan mereka. Di beberapa tempat, seperti Norwegia dan Denmark, pelonggaran terjadi meskipun jumlah kasus masih mendekati level tertingginya. Beberapa pemerintah pada dasarnya bertaruh bahwa pandemi sedang surut.

"Yakinlah bahwa hari-hari terburuk ada di belakang kita,” kata Menteri Kesehatan Turki Fahrettin Koca, di mana jumlah infeksi harian negara ini mencapai 100.000 pada Selasa (01/02), rekor tertinggi di negara berpenduduk lebih dari 80 juta itu.

Pekan lalu, Inggris juga telah mengakhiri hampir semua pembatasan. Penggunaan masker tidak lagi diwajibkan di tempat umum, bukti vaksin tidak lagi diperlukan untuk masuk ke tempat-tempat umum, dan perintah kerja dari rumah telah dicabut. Satu kondisi yang tersisa, yaitu mereka yang dites positif masih harus menjalani isolasi mandiri.

Pada Selasa (01/02), Norwegia mencabut larangan menyajikan alkohol setelah pukul 11 malam dan batas pertemuan pribadi tidak lebih dari 10 orang. Orang-orang dapat duduk bersama lagi dan acara olahraga dapat berlangsung seperti sebelum pandemi.