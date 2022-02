Mayoritas Warga AS Percaya Mengirim Pasukan ke Ukraina untuk Melawan Tentara Rusia Adalah Ide Buruk

AFP/GERTRUD ZACH

Gambar selebaran ini milik Angkatan Darat AS menunjukkan Prajurit AS dengan Skuadron ke-2, Resimen Kavaleri ke-2 memuat kendaraan lapis baja Stryker ke sebuah truk di Lapangan Udara Rose Barracks Komando Pelatihan Angkatan Darat ke-7, Vilseck, Jerman, 9 Februari 2022. Skuadron akan dikerahkan ke Rumania dalam beberapa hari mendatang untuk menambah lebih dari 900 anggota pasukan AS yang sudah ada di Rumania. Langkah ini dirancang untuk menanggapi situasi keamanan saat ini dan untuk memperkuat sikap pencegahan dan pertahanan di sisi timur NATO. Presiden AS Joe Biden mengumumkan pekan lalu bahwa ia mengirim 1.000 tentara ke Rumania dan 2.000 ke Polandia, karena Rusia menolak untuk menarik kembali pasukan yang ditempatkan di perbatasan Ukraina. (Photo by Gertrud Zach / US ARMY / AFP)