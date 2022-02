Biden dan Blinken Klaim Rusia Bisa Serang Ukraina dalam Beberapa Hari Mendatang

Pasukan Ukraina ikut serta dalam latihan militer di luar kota Rivne pada 16 Februari 2022. (Photo by Aris Messinis / AFP)

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah mengklaim bahwa 'ada sejumlah indikasi' bahwa Rusia 'siap' menyerang Ukraina.

Ia juga menegaskan AS memiliki alasan untuk percaya bahwa Rusia 'terlibat dalam operasi bendera palsu untuk mendapatkan alasan bisa masuk ke Ukraina'.

"Menurut saya, (invasi) itu akan terjadi dalam beberapa hari ke depan," kata Biden.

Dikutip dari Sputnik News, Jumat (18/2/2022), berbicara di Gedung Putih, the President of the United States (POTUS) itu mengatakan bahwa negaranya tidak melihat tanda-tanda penarikan pasukan Rusia di sepanjang perbatasannya dengan Ukraina.

Ia bahkan menuduh ancaman invasi Rusia ke Ukraina 'sangat tinggi', dan mengaku bahwa dirinya tidak memiliki rencana untuk menelepon rekannya dari Rusia, Presiden Vladimir Putin.

Sesaat setelah pernyataan Biden, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken menyampaikan pidatonya di Dewan Keamanan (DK) Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) dan mengulangi tuduhan yang sama tanpa memberikan bukti apapun.

Blinken bahkan lebih jauh mengklaim bahwa dalih 'buatan Rusia' untuk menyerang Ukraina dapat mencakup sebuah 'serangan palsu atau nyata menggunakan senjata kimia'.

Terkait serangkaian tudingan yang dituduhkan negara Barat, Rusia telah berulang kali menegaskan tidak berencana untuk menyerang negara manapun, termasuk Ukraina.

"Jika Rusia tidak menginvasi Ukraina, maka kami akan lega bahwa Rusia mengubah arah dan membuktikan prediksi kami salah. Kami akan dengan senang hati menerima kritik apapun yang diarahkan siapapun kepada kami," kata Blinken.