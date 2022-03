Bank Dunia Siapkan Paket Dukungan 3 Miliar Dolar AS untuk Ukraina

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - Bank Dunia sedang mempersiapkan paket dukungan untuk Ukraina senilai 3 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dan tengah mempelajari permintaan Ukraina untuk pembiayaan darurat.

Pernyataan ini disampaikan Direktur Pelaksana Internasional Monetary Fund (IMF) Kristalina Georgieva dan Presiden Grup Bank Dunia David Malpass dalam sebuah pernyataan bersama.

"Lembaga kami bekerja sama untuk mendukung Ukraina di bidang pembiayaan dan kebijakan dan segera meningkatkan dukungan itu. Kami telah melakukan kontak harian dengan pihak berwenang mengenai langkah-langkah krisis," kata Georgieva dan Malpass dalam pernyataan dalam dokumen tersebut seperti dikutip, Rabu (2/3/2022).

Menurut dokumen itu, IMF menanggapi permintaan Ukraina untuk pembiayaan darurat melalui Instrumen Pembiayaan Cepat, yang dapat dipertimbangkan oleh Dewannya paling cepat minggu depan.

"Di Grup Bank Dunia, kami sedang mempersiapkan paket dukungan 3 miliar dolar AS dalam beberapa bulan mendatang. Dimulai dengan operasi dukungan anggaran pencairan cepat untuk setidaknya 350 juta dolar AS yang akan diserahkan kepada Dewan untuk disetujui minggu ini, diikuti oleh 200 juta dolar AS dalam dukungan pencairan cepat untuk kesehatan dan pendidikan," jelas Georgieva dan Malpass.

Menilai situasi di sekitar Ukraina

Dikutip dari laman TASS, Rabu (2/3/2022), IMF dan Bank Dunia sedang menilai situasi di sekitar Ukraina dan membahas penerapan langkah-langkah yang diperlukan.

"Kami mendukung rakyat Ukraina agar bisa melewati perkembangan yang mengerikan ini. Perang juga menciptakan dampak yang signifikan ke negara-negara lain," papar Georgieva dan Malpass.

Harga komoditas pun, kata mereka, didorong lebih tinggi dan berisiko memicu inflasi lebih lanjut, yang paling berdampak pada rakyat miskin.

"Gangguan di pasar keuangan akan terus memburuk, jika konflik terus berlanjut. Sanksi yang diumumkan selama beberapa hari terakhir juga akan memiliki dampak ekonomi yang signifikan. Kami menilai situasi dan mendiskusikan tanggapan kebijakan yang tepat dengan mitra internasional kami," tutur Georgieva dan Malpass.

Bank Dunia dan IMF bersama-sama menilai dampak ekonomi dan keuangan dari konflik Ukraina.

"Bank Dunia dan IMF juga bekerja sama untuk menilai dampak ekonomi dan keuangan dari konflik serta pengungsi di negara-negara lain di kawasan dan dunia. Kami siap memberikan dukungan kebijakan, teknis, dan keuangan yang ditingkatkan kepada negara-negara tetangga sesuai yang dibutuhkan," jelas Georgieva dan Malpass.

Menurut mereka, tindakan internasional yang terkoordinasi akan sangat penting untuk mengurangi risiko dan menavigasi periode berbahaya di masa depan.

"Krisis ini mempengaruhi kehidupan dan mata pencaharian orang-orang di seluruh dunia, dan kami menawarkan dukungan penuh kami kepada mereka," pungkas Georgieva dan Malpass.