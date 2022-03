Teks Lengkap Resolusi PBB Melawan Invasi Rusia ke Ukraina

Spencer Platt/Getty Images/AFP

NEW YORK, NEW YORK - 02 MARET: Hasil pemungutan suara di Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa ditampilkan di layar selama sesi khusus tentang kekerasan di Ukraina pada 02 Maret 2022 di New York City. Anggota memberikan suara sangat besar untuk resolusi tidak mengikat yang mengutuk Rusia atas invasi ke Ukraina dan menuntut agar Rusia segera menarik pasukannya dari Ukraina.