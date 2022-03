Konflik Rusia-Ukraina Merusak Mimpi China Atas Proyek Jalur Sutra di Eropa

TRIBUNNEWS.COM, HONG KONG - Konflik Rusia dan Ukraina yang saat ini terjadi ikut menghancurkan proyek Jalur Sutra atau terkenal dengan nama One Belt One Road (OBOR) dan kemudian direvisi menjadi Belt and Road Initiative.

Terhadap konflik Rusia-Ukraina ini, China menolak seruan Amerika Serikat dan sekutunya untuk mengutuk aksi invasi Presiden Vladimir Putin ke Ukraina.

China juga menekan munculnya kritik di dalam negeri terhadap Rusia.

Hal ini membuat Beijing menjauhkan diri dari banyak negara Eropa timur di mana China membangun hubungan perdagangan, investasi dan teknologi di bawah proyek ambisiusnya, Belt and Road Initiatives.

Dikutip dari Reuters, Kamis (3/3/2022), di proyek Belt and Road Initiatives, China memposisikan Ukraina secara strategis di sepanjang jalur kereta api, jalan, dan energi yang menghubungkannya ke seluruh Eropa.

Sejak bergabung dengan kebijakan infrastruktur khas Presiden Xi Jinping pada tahun 2017, perusahaan-perusahaan China telah meningkatkan pembangunan pelabuhan dan kereta bawah tanah negara itu.

Di 2020, Ukraina sudah menandatangani nota kesepahaman dengan raksasa telekomunikasi Huawei Technologies yang berusaha dikeluarkan oleh Amerika Serikat dari jaringan di seluruh dunia.

Dengan populasi 44 juta, Ukraina menyediakan pasar yang menarik bagi perusahaan seperti pembuat smartphone Xiaomi, dan merupakan sumber penting produk pertanian.

China membeli 30 persen impor jagungnya dari Ukraina pada 2021.

Dengan konvoi tentara Rusia maju menuju Kyiv, Beijing terjebak menyaksikan rudal menghancurkan sebuah negara yang pernah menerima tawarannya.