Sanksi Bitcoin Susul Hukuman Lain Bagi Rusia

TRIBUNNEWS.COM - Saat perang Moskow di Ukraina berkecamuk dan ekonomi Rusia serta mata uang berputar ke posisi terendah, Washington dilaporkan mencoba cara baru untuk menekan Putin: sanksi yang menargetkan kriptokurensi seperti bitcoin dan ethereum.

Dilansir CNBC, Departemen Kehakiman Rabu pagi (2/3/2022) mengumumkan satuan tugas baru yang dirancang secara luas untuk menegakkan sanksi.

Sebagai bagian dari itu, ia akan menargetkan upaya untuk menggunakan kriptokurensi untuk menghindari sanksi AS, mencuci hasil korupsi asing atau menghindari tanggapan AS terhadap agresi militer Rusia.



Membidik akses Rusia ke uang digital datang ketika AS dan sekutunya, termasuk Swiss yang terkenal netral, memberlakukan tindakan hukuman berat terhadap Moskow.

Baca juga: Twitter Perluas Program Cek Fakta Usai Munculnya Gambar Paul McCartney Kibarkan Bendera Ukraina

Baca juga: Uni Eropa Setuju Beri Perlindungan Kepada Pengungsi Ukraina

Dunia dikejutkan dengan ledakan harga aset kripto Bitcoin yang menembus level US$ 19.319 pada Rabu sore 25 November 2020, atau hampir menyentuh kembali titik tertinggi yang pernah dicapainya pada 17 Desember 2017, US$ 20.089. (The Independent)

Kekhawatirannya adalah bahwa Kremlin, serta aktor pendukung lainnya yang mendukung serangan di Ukraina, akan menghindari rezim sanksi melalui token digital, yang tidak dimiliki atau dikeluarkan oleh otoritas pusat seperti bank.

Bitcoin, seperti kebanyakan kriptokurensi, terdesentralisasi dan tanpa batas, yang berarti tidak menghormati batas negara.

Karena tidak ada otoritas pusat untuk memblokir transaksi, mata uang digital juga resisten.

Sejak Rusia menginvasi Ukraina pada Kamis (24/2/2022), statistik dari penyedia data kripto Kaiko menunjukkan bahwa transaksi pada pertukaran bitcoin terpusat di rubel Rusia dan hryvnia Ukraina telah melonjak ke level tertinggi dalam beberapa bulan.

Baca juga: Hacker Anonymous Bantu Pukul Mundur Pasukan Putin, Bobol Data Rusia hingga Gelontorkan Bitcoin

Baca juga: Malaysia Bongkar Sindikat Penambang Bitcoin Ilegal, Pelaku Coba Tawarkan Uang Suap

Vladimir Putin (Sky News)

Ini mungkin bagian dari alasan mengapa Ukraina meminta semua bursa kripto teratas untuk melarang pengguna Rusia — permintaan yang telah ditolak oleh banyak pemain utama , yang berpendapat bahwa langkah seperti itu akan bertentangan dengan alasan mengapa kriptokurensi ada.

Terlepas dari tanda-tanda adopsi kripto yang semakin meningkat – serta retorika yang muncul dari para pemimpin dunia tentang pelarangan orang Rusia yang terkena sanksi dari pertukaran mata uang digital – kripto sebagai jalur untuk menghindari sanksi sebenarnya bukan pilihan yang layak dalam skala besar.

Pertama-tama, pasar kripto menawarkan likuiditas yang tipis dan transaksi token, secara desain, dapat dilacak melalui buku besar publik yang dikenal sebagai blockchain.