Presiden Ukraina Hubungi Joe Biden, Minta Dukungan Keuangan

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, KIEV - Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy melakukan pembahasan dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden melalui panggilan telepon mengenai dukungan berkelanjutan negara itu untuk Ukraina.

Dikutip dari laman Interfax, Minggu (6/3/2022), perbincangan juga dilakukan terkait sanksi anti-Rusia yang diberlakukan AS.

"Sebagai bagian dari dialog terus-menerus ini, saya melakukan percakapan lain dengan @POTUS (the President of the United States), agendanya mencakup masalah keamanan, dukungan keuangan untuk Ukraina, dan kelanjutan sanksi terhadap Rusia," cuit Zelenskyy dalam akun Twitternya, Minggu pagi waktu setempat.

Pemerintahan Biden sebelumnya telah meminta Kongres AS untuk menyetujui penggelontoran 10 miliar dolar AS dalam pendanaan baru untuk bantuan militer dan kemanusiaan di Ukraina, diharapkan pengajuan ini akan disetujui minggu depan.

Selain itu, pemerintah AS juga mengumumkan sanksi baru terhadap oligarki Rusia dan keluarga mereka, termasuk melakukan pelarangan perjalanan ke AS.

Sumber: https://interfax.com/newsroom/top-stories/75707/