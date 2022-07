CIA: Putin Pikir Bisa Patahkan Tujuan AS dan Ukraina, Tapi Dia Salah

AFP/Ben Hider

Mantan Wakil Menteri Luar Negeri AS Amb. William Burns (kini menjabat sebagai Direktur Badan Intelijen Pusat atau Central Intelligence Agency atau CIA) saat menghadiri 2016 Concordia Summit - Hari 1 di Grand Hyatt New York pada 19 September 2016 di New York City. - Direktur CIA mengatakan Putin salah menilai bahwa invasinya bakal mematahkan tujuan Ukraina dan aliansi militer pimpinan AS.