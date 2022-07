AS Jajaki Kemungkinan Kirim Jet Tempur untuk Ukraina

Laporan Wartawan Tribunnews.com, Mikael Dafit Adi Prasetyo

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Juru bicara Gedung Putih John Kirby mengatakan, Amerika Serikat sedang menjajaki kemungkinan untuk mengirim jet tempur ke Ukraina.

“Pemerintah Biden juga sedang melakukan eksplorasi awal tentang kemungkinan penyediaan jet ke Ukraina, tetapi langkah itu bukanlah sesuatu yang akan segera dilakukan,”kata Kirby

Jika nantinya AS benar mengirimkan jet tempur ke Ukraina, langkah ini dianggap sebagai peningkatan yang cukup besar dan signifikan.

Baca juga: Rusia Klaim Telah Hancurkan Empat Peluncur Himars, Ukraina: Hoaks

Dikutip dari Reuters, Sabtu (23/7/2022) sejauh ini Amerika Serikat telah memberikan 8,2 miliar dolar AS bantuan keamanan untuk Ukraina.

Kirby juga mengungkapkan rincian paket senjata AS terbaru untuk Ukraina, yang berjumlah 270 juta dolar AS untuk membantu pertahanannya melawan agresi Rusia, termasuk 100 juta dolar AS untuk drone.

Baca juga: Diplomasi Presiden Jokowi di Rusia-Ukraina Harus Dilanjutkan saat G20 di Bali

“AS juga akan memberi paket bantuan tahap lain sekitar 175 juta dolar AS untuk pertahanan militer Ukraina,” kata Kirby.

Sementara itu, Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan paket bantuan untuk pertahanan akan mencakup lebih banyak sistem roket artileri mobilitas tinggi (HIMARS) dan senjata lain yang digunakan Ukraina di medan perang,

Pendanaan tambahan AS datang ketika Ukraina sedang berusaha menangkis perlawanan Moskow.

Di sisi lain, Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy mengatakan bahwa pasukannya dapat menciptakan kehancuran besar di Rusia ketika Kyiv bersandar pada senjata Barat, dalam upaya yang direncanakan untuk meluncurkan serangan balik dan merebut kembali wilayah yang dikuasai Rusia.