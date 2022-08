Kunjungan Nancy Pelosi ke Asia Naik Kapal Induk Bikin Marah China

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON – Ketegangan China dengan Amerika Serikat kian memanas setelah Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS Nancy Pelosi mengungkap rencananya mengadakan tur ke sejumlah negara di Asia seperti Singapura, Malaysia, Korea Selatan dan Jepang pada pekan ini dengan menumpangi kapal induk USS Ronald Reagan.

“Di Singapura, Malaysia, Korea Selatan, dan Jepang, delegasi kami akan mengadakan pertemuan tingkat tinggi untuk membahas bagaimana kami dapat lebih memajukan kepentingan dan nilai bersama kami, termasuk perdamaian dan keamanan, pertumbuhan ekonomi dan perdagangan, pandemi COVID-19, iklim. krisis, hak asasi manusia dan pemerintahan yang demokratis," ujar Nancy Pelosi.

Meski tidak menyebutkan kemungkinan kunjungan ke Taiwan, rencana tur Nancy Pelosi ke Asia untuk mempererat kemitraan AS dengan sejumlah negara di kawasan Indo-Pasifik, telah mamatik amarah Pemerintah China.

Lantaran presiden Xi Jinping menganggap bahwa langkah AS tersebut dapat mempengaruhi Taiwan yang masih bagian dari wilayah China.

Menurut China keberadaan AS hanya dianggap memperkeruh suasana panas dengan Taipei. Tak hanya itu AS juga dianggap terlalu ikut campur terkait permasalahan internal antara Beijing dengan Taiwan. Hal inilah yang membuat China geram hingga nekat mengancam keselamatan Pelosi, apabila ketua DPR AS ini nekat melakukan kunjungan ke Taiwan. Bahkan sebelum Pelosi melawat ke Asia, China diketahui tengah menggelar latihan militer di Selat Taiwan.

“AS tidak boleh mengatur agar Ketua Pelosi mengunjungi wilayah Taiwan dan harus menghentikan interaksi resmi dengan Taiwan," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian,

Meski sejumlah pakar menyebut bahwa Presiden China Xi Jinping tak mungkin bertindak jauh untuk mengintimidasi Pelosi di Asia, untuk mencegah kemungkinan terburuk, angkatan militer AS saat ini dilaporkan sedang mengerjakan rencana darurat untuk mengawal perjalanan Pelosi ke Asia.

Baca juga: Jelang Kunjungan Ketua DPR AS Nancy Pelosi ke Asia, China Gelar Latihan Militer di Selat Taiwan

Dengan meningkatkan pergerakan pasukan dan asetnya di kawasan Indo-Pasifik, termasuk menambah penggunaan jet tempur, kapal, dan platform pengawasan untuk melindungi Pelosi dari ancaman China.

“jika ada keputusan yang dibuat bahwa Ketua Pelosi atau siapa pun akan bepergian dan mereka meminta dukungan militer, kami akan melakukan apa yang diperlukan untuk memastikan perilaku yang aman. dari kunjungan mereka.” jelas ketua Kepala Staf Gabungan Jenderal Mark Milley.

Baca juga: Ketua DPR AS Nancy Pelosi Dijadwalkan Kunjungi Taiwan Bulan Depan

Belum diketahui secara pasti apakah Pelosi dan rombongannya akan menggelar delegasi kongres ke Taiwan.

Namun mengutip dari Eurasian Times setelah merampungkan tur ke Asia, rombongan Pelosi akan singgah ke Hawai, untuk melakukan kunjungan ke Komando Pasifik AS dan memberikan penghormatan di Pearl Harbor Memorial dan USS Arizona.