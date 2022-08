Dampak Kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan, Keamanan Asia Dinilai Bakal Terancam

Ketua DPR AS Nancy Pelosi (tengah) melambai kepada wartawan saat kedatangannya di Parlemen di Taipei, Taiwan pada 3 Agustus 2022.

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua House of Representatives (HOR) atau DPR Amerika Serikat (AS) Nancy Pelosi tiba di Taiwan pada Selasa (2/8/2022) malam waktu setempat, di tengah meningkatnya ketegangan China dan AS yang dikhawatirkan dapat mengancam keamanan kawasan Asia.

Kunjungan ini menjadikan Pelosi sebagai pejabat AS dengan posisi tertinggi yang melakukan perjalanan ke Taiwan dalam 25 tahun terakhir.

Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Zhao Lijian menyebut kunjungan Pelosi telah melanggar Kebijakan Satu Tiongkok atau One-China Policy yang dijanjikan AS untuk dipatuhi.

“Ini menginjak-injak prinsip Satu China dan sangat mengancam perdamaian dan stabilitas di Selat Taiwan,” ujar Zhao Lijian.

Zhao Lijian bahkan memperingatkan, Washington akan mendapat konsekuensi yang cukup serius atas kunjungan Nancy Pelosi ke Taiwan, yang diklaim sebagai bagian dari wilayah Beijing.

“Kami ingin memberi tahu Amerika Serikat sekali lagi bahwa China berdiri, Tentara Pembebasan Rakyat China tidak akan pernah tinggal diam, dan China akan mengambil tanggapan tegas dan tindakan balasan yang kuat untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas teritorialnya,” kata Zhao.

Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana mengungkapkan kedatangan Ketua DPR AS ke Taiwan dapat diartikan bahwa AS mendukung kemerdekaan Taiwan.

"Kedatangan Nancy Pelosi ke Taiwan akan diinterpretasi bahwa Amerika Serikat mendukung kemerdekaan Taiwan, yang mungkin akan dideklarasikan oleh Presiden Taiwan," kata Hikmahanto saat dihubungi di Jakarta, Rabu (3/8/2022).

Sementara menurut keterangan dari delegasi dagang Taipei John Deng, jika konflik di Selat Taiwan meletus maka dapat memicu gangguan rantai pasokan, sehingga dapat mengguncang tatanan ekonomi global.

"Gangguan pada rantai pasokan internasional; gangguan pada tatanan ekonomi internasional; dan peluang untuk tumbuh akan jauh, jauh (lebih) signifikan daripada yang ini," kata John Deng, yang dikutip dari Reuters.

