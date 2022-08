Profil Robert Baden-Powell, Bapak Pandu Dunia Sekaligus Pendiri Pramuka

TRIBUNNEWS.COM - Inilah profil Robert Baden-Powell yang dikenal sebagai Bapak Pandu Dunia sekaligus pendiri Pramuka.

Robert Baden-Powell memiliki nama lengkap Robert Stephenson Smyth Baden-Powell.

Robert Baden-Powell adalah anak dari seorang profesor Geometri Savilian di Universitas Oxford.

Ayahnya meninggal ketika Baden Powell baru berusia tiga tahun.

Dikutip dari britannica.com, Baden Powell lahir di London, 22 Februari 1867 dan meninggal di Kenya pada 8 Januari 1941.

Selain gerakan Pramuka, Baden Powell juga mendirikan organisasi The Girl Scouts of the United States of Amerika pada 1912.

Sebelum dikenal sebagai pendiri gerakan Pramuka pada 1908, Baden Powell adalah perwira tentara Inggris.

Ia juga menjadi pahlawan nasional Inggris karena mempertahankan Mafeking selama 217 hari dalam perang di Afrika Selatan yang berlangsung pada 1899–1902.

Setelah perang, Baden Powell merekrut dan melatih polisi Afrika Selatan.

Baden Powell juga pernah diangkat menjadi inspektur jenderal kavaleri.