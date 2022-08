Pejabat AS dan China Bahas Pertemuan Biden-Xi Jinping di Tengah Gesekan Taiwan

AFP/MANDEL NGAN

Presiden AS Joe Biden bertemu dengan Presiden China Xi Jinping selama pertemuan puncak virtual dari Ruang Roosevelt Gedung Putih di Washington, DC, 15 November 2021. - Pejabat AS dan China bahas agenda pertemuan Joe Biden dengan Xi Jinping di tengah memanasnya situasi Tiongkok dengan Taiwan. (Photo by MANDEL NGAN / AFP)