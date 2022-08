Bos Tesla Elon Musk Mengaku Telah Beli Manchester United

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni



TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Miliarder Elon Musk yang merupakan CEO Tesla menyampaikan telah membeli klub sepak bola Manchester United (MU).

Hal tersebut disampaikannya melalui akun media sosialnya, Twitter pada Selasa (16/8/2022) tanpa memberikan rincian apa pun.

"Saya membeli Manchester United, selamat datang," kata Elon Musk dalam tweetnya.

Orang terkaya di dunia ini dikenal sering membuat tweet kontroversial dan mengundang banyak perhatian. Belum ada informasi lebih lanjut apakah Musk berencana mengejar kesepakatan untuk mengamankan MU.

Baca juga: Elon Musk: Tesla Sudah Produksi Lebih dari 3 Juta Mobil, Satu Juta dari Pabrik di China

Manchester United dikendalikan oleh keluarga pengusaha kaya raya asal Amerika Serikat, Glazer Family. Baik Glazer Family maupun Elon Musk belum menanggapi permintaan komentar mengenai hal ini.

Surat kabar Inggris The Daily Mirror pada tahun lalu melaporkan, Glazer Family siap menjual klub sepak bola yang memiliki julukan The Red Devils ini dengan harga lebih dari 3 miliar poundsterling atau senilai 4,84 miliar dolar AS.

Sementara Elon Musk saat ini sedang mencoba keluar dari kesepakatan senilai 44 miliar dolar AS untuk membeli perusahaan media sosial Twitter.

Manchester United dikenal memiliki prestasi yang gemilang dengan banyak pendukung di seluruh dunia. Tim sepak bola ini telah memenangkan 20 gelar Liga Premier Inggris, 12 Piala FA, dan memenangkan Piala Eropa sebanyak tiga kali.

Banyak penggemar The Red Devils mengungkapkan ketidakpuasan mereka atas kontribusi Glazer Family dalam klub sepak bola ini. Glazer Family dianggap tidak memiliki ambisi untuk mendatangkan pemain-pemain top. Ketidakpuasan ini meningkat saat MU finis di urutan keenam pada Liga Premier Inggris musim lalu, sementara rival sekotanya Manchester City berada di posisi pertama.

Manchester United memiliki kapitalisasi pasar sebesar 2,08 miliar dolar AS, pada penutupan pasar saham Selasa lalu.