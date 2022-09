Gelar Baru yang Disandang Pangeran William dan Kate Middleton Setelah Kematian Ratu Elizabeth II

(Dari kiri) Pangeran George dari Cambridge dari Inggris, Catherine dari Inggris, Duchess of Cambridge, Pangeran Louis dari Cambridge dari Inggris, Pangeran William dari Inggris, Duke of Cambridge, dan Putri Charlotte dari Cambridge dari Inggris tiba untuk menetap pada sore hari di Sekolah Lambrook, dekat Ascot di Berkshire pada 7 September 2022 pada malam hari sekolah pertama mereka.

TRIBUNNEWS.COM - Pangeran William dan Catherine (Kate) Middleton atau Duke dan Duchess of Cambridge, dikenal dengan banyak nama di seluruh Britania Raya.

Ketika William dan Kate menikah pada tahun 2011, Ratu Elizabeth menganugerahkan gelar berikut kepada William: The Duke of Cambridge, Earl of Strathearn (seorang bangsawan Skotlandia), dan Baron of Carrickfergus (seorang bangsawan Irlandia).

Oleh karena itu, Kate memperoleh gelar Duchess of Cambridge, Countess of Strathearn, dan Baroness of Carrickfergus.

Namun, setelah kematian Ratu , diharapkan Raja Charles III akan mewariskan gelar sebelumnya, Pangeran Wales, kepada putra sulungnya.

Meskipun belum dikonfirmasi apakah Charles akan melakukannya, sangat mungkin bahwa William akan menjadi Pangeran Wales.

Dikutip Glamour, Pangeran Wales merupakan sebuah gelar yang hanya diperuntukkan bagi pewaris takhta Inggris.

Camilla dari Inggris, Duchess of Cornwall, Pangeran Charles dari Inggris, Pangeran Wales, Catherine dari Inggris, Duchess of Cambridge menggendong putrinya Putri Charlotte, Pangeran George, Pangeran William dari Inggris, Duke of Cambridge, Pangeran Harry dari Inggris, Ratu Elizabeth II dari Inggris dan Pangeran Philip, Duke of Edinburgh berdiri di balkon Istana Buckingham untuk menyaksikan atraksi pesawat terbang Royal Air Force, di London pada 11 Juni 2016. (JUSTIN TALLIS / AFP)

Gelar itu akan menjadikan Kate sebagai Putri Wales, gelar yang belum pernah dipegang sejak Putri Diana meninggal pada tahun 1997.

Seperti diketahui, Camilla tidak memiliki gelar Putri Wales untuk menghormati Diana.

Ada beberapa gelar yang langsung diturunkan—Charles, misalnya, langsung menjadi raja setelah kematian Ratu Elizabeth.

Demikian pula, William, sebagai putra tertua dari raja yang memerintah, segera mewarisi gelar Duke of Cornwall.