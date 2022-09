Hari Sungai Sedunia Diperingati Setiap 25 September, Ini Sejarah dan Cara Memperingatinya

TRIBUNNEWS.COM - Setiap tahun pada hari Minggu keempat bulan September diperingati sebagai Hari Sungai Sedunia atau World Rivers Day.

Tahun ini, Hari Sungai Sedunia jatuh pada tanggal 25 September.

Dikutip dari news18.com, Hari Sungai Sedunia diperingati untuk meningkatkan kesadaran publik dan mendorong peningkatan pengawasan sungai di seluruh dunia.

Hal ini karena sungai di hampir setiap negara saat ini tengah menghadapi ancaman besar, tidak hanya terbatas pada polusi dan tingkat air yang rendah.

Tema Hari Sungai Sedunia tahun 2022 ini adalah 'The importance of Rivers to Biodiversity' atau jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti 'Pentingnya Sungai untuk Keanekaragaman Hayati'.

Kebutuhan mutlak akan sungai untuk menjaga peradaban tetap menjadi fokus tema untuk perayaan Hari Sungai Sedunia tahun ini.

Baca juga: Sejarah Hari Sungai Nasional yang Diperingati Tiap 27 Juli, Sosialisasikan Momen Lewat Twibbon

Sungai menyimpan berbagai macam hewan dan tumbuhan yang hidup sebagai bagian dari ekosistem.

Sejarah Hari Sungai Sedunia

Dikutip dari news18.com, aktivis sungai internasional, Mark Angelo, memulai acara pembersihan besar Sungai Thompson di British Columbia pada bulan September 1980.

Acara pembersihan tersebut dikenal dengan nama Canada Rivers Day.