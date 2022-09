Jet F-15 AS Tembak Jatuh Drone Iran, Disebut Mengancam Pasukan AS di Irak

Ilustrasi Kantor Pentagon. - Seorang pejabat AS ungkap Washington mengerahkan F-15 untuk menembak jatuh drone Iran di Erbil, Irak pada Rabu (28/9/2022).

TRIBUNNEWS.COM - Amerika Serikat (AS) mengerahkan jet F-15 untuk menembak jatuh pesawat tak berawak atau drone Iran.

Seorang pejabat AS mengatakan kepada CNN, drone tersebut diduga diarahkan menuju pasukan AS di Erbil, Irak pada Rabu (28/9/2022).

Jet F-15 itu diluncurkan setelah pasukan AS melacak puluhan rudal balistik jarak pendek Iran menuju posisi AS di Kurdi, Irak utara.

Berdasarkan penilaian awal yang disebutkan oleh dua pejabat AS pada Rabu (28/9/2022), peluncuran berasal dari dalam Iran.

"Ini adalah insiden yang signifikan," kata salah satu pejabat.

“Sekitar pukul 14:10 waktu setempat, pasukan AS menjatuhkan Kendaraan Udara Tak Berawak Mojer-6 Iran menuju ke arah Erbil karena muncul sebagai ancaman bagi pasukan USCENTCOM di daerah tersebut,” kata Komando Pusat AS, yang mengawasi AS kehadiran militer di Timur Tengah.

IRGC targetkan kelompok Kurdi

Sebelum Rabu, Menteri Kesehatan Pemerintah Daerah Kurdistan (KRG) Saman Barzanji mengatakan sembilan orang tewas, termasuk warga sipil setelah Koprs Pengawal Revolusi Iran (IRGC) menargetkan separatis Kurdi di Irak utara.

"IRGC menggunakan rudal dan pesawat tak berawak untuk menargetkan kantor kelompok Kurdi, yang ditunjuk oleh Iran sebagai organisasi teroris," kata Tasnim mengutip IRGC.

Menanggapi serangan itu, Komando Pusat AS mengutuk serangan tak beralasan dari IRGC di Irak.