Cengkeraman Rusia atas Kherson Kian Rapuh, Warga Sipil Diperintahkan Mengungsi

TRIBUNNEWS.COM - Cengkereman Rusia atas kota Kherson tampak semakin rapuh.

Semua warga sipil Kherson diperintahkan untuk mengungsi sebagai persiapan menghadapi serangan balasan Ukraina.

Dikutip The Guardian, pemerintah kota yang diduduki Rusia mengimbau penduduk membawa dokumen, uang, barang berharga dan pakaian karena situasi di depan menegangkan.

Pihak berwenang juga melaporkan bahwa warga sipil yang mencoba melarikan diri meningkat tajam.

IInstitute for the Study of War Amerika Serikat (AS) menyebut seruan agar warga sipil melarikan diri menunjukkan Kremlin berusaha mengurangi populasi untuk merusak kelangsungan hidup sosial dan ekonomi jangka panjang.

Militer Ukraina menambahkan bahwa Rusia telah mengevakuasi pasukan veteran dari sekitar Kherson.

Kherson merupakan satu-satunya kota di tepi barat Sungai Dnipro yang direbut oleh Rusia sejak dimulainya perang lebih dari tujuh bulan lalu.

Juru Bicara dari Komando Operasional Ukraina selatan Vladyslav Nazarov mengatakan dalam pembaruan bahwa petugas Rusia “dipindahkan ke tepi kiri Sungai Dnipro, meninggalkan unit yang baru dimobilisasi di sebelah kanan”.

Pernyataan tersebut mengacu pada tepi barat tempat kota itu berada.

Posisi Rusia di Kherson tampak rentan selama berminggu-minggu.

Tapi pada satu titik Kremlin tampak bersemangat untuk memperjuangkan kota itu.

Tetapi keberhasilan Ukraina di bagian utara garis depan pada bulan September, termasuk merebut kembali Izium.

Foto ini diambil pada 18 Oktober 2022, menunjukkan seorang penduduk setempat sedang membaca koran sambil menunggu untuk menerima paket makanan di alun-alun pusat kota Izyum, di tengah invasi Rusia ke Ukraina. - Cengkereman Rusia atas kota Kherson tampak semakin rapuh ketika warga sipil diperintahkan untuk mengungsi sebagai persiapan hadapi serangan Ukraina. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (AFP/DIMITAR DILKOFF)

Tampaknya telah meyakinkan Rusia bahwa mereka tidak dapat lagi mempertahankan pasukan di sebelah barat Dnipro karena posisi mereka terlalu melebar secara keseluruhan.

Pihak berwenang Rusia di Kherson juga mengatakan satu orang tewas dan tiga terluka setelah ledakan.