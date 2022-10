Profil Unilever, Perusahaan Consumer Goods yang Produknya Ditarik dari Pasar Amerika Serikat

Unilever Amerika melakukan penarikan beberapa produk aerosol hingga shampo kering, penarikan dilakukan setelah otoritas pengawas pangan dan obat AS, Food and Drug Administration (FDA) mengeluarkan peringatan keras pada Selasa (25/10/2022).

Laporan Wartawan Tribunnews.com Namira Yunia Lestanti

Dalam laporannya FDA mengumumkan bahwa sejumlah produk Unilever yang diproduksi sebelum Oktober 2021, mengandung benzene.

Mengutip dari American Cancer Society, Benzena masuk dalam klasifikasi bahan kimia jenis karsinogen yang berbahaya.

Paparan benzena yang terkontaminasi dengan tubuh manusia secara lambat laun dapat memicu kanker, termasuk leukemia dan kanker darah sumsum tulang serta gangguan darah yang dapat mengancam jiwa.

Meski hingga sejauh ini otoritas AS belum mendapatkan pengaduan gangguan kesehatan yang disebabkan Unilever, namun berdasarkan evaluasi tersebut FDA akhirnya memutuskan untuk menarik sejumlah produk Unilever dari pasar konsumen, diantaranya seperti shampoo Dove, TREsemme serta Nexxus, Suave dan TIGI (Rockaholic and Bed Head).

Sejarah Unilever

Unilever merupakan perusahaan yang bergerak di bidang FMCG (Fast Moving Consumer Goods).

Unilever menjadi perusahaan terbesar di dunia yang menguasai kapitalisasi pasar khususnya dalam melayani kebutuhan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari.

Sebelum sukses menguasai pasar global, Unilever yang didirikan pada 1930 merupakan perusahaan gabungan dari produsen penghasil margarin asal Belanda, Unie, dan perusahaan Sabun Inggris bernama Lever Brothers.

Produk yang diluncurkan pun awalnya hanya dipasarkan di kawasan Afrika dan Amerika Selatan. Namun setelah menghadapi guncangan kebangkrutan akibat perang dunia kedua pada 1940-an, Unilever akhirnya melebarkan sayapnya ke Inggris dan Amerika Serikat.

Berkat ekspansi ini Unilever lantas bertemu dengan merek pasta gigi Pepsodent, kemudian di tahun 1944 Unilever resmi mengakuisisi merek tersebut hingga berhasil menjadi salah satu produk andalan perusahaan.

Tak berhenti disitu, Unilever terus tumbuh berkembang baik di tingkat global maupun domestik dengan merilis sejumlah produk ternama salah satunya meluncurkan merk shampoo di pasar Inggris yakni Sunsilk pada 1954 dan Dove di pangsa Amerika pada 1957.

Selain menjamah produk rumah tangga, Unilever juga masuk ke industri makanan dan minuman seperti menghadirkan produk pangan bernutrisi diantaranya Hellmann's dan The Vegetarian Butcher serta produk es krim Wall's hingga Magnum .