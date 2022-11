Hari Ini Ghibli Park di Prefektur Aichi Jepang Dibuka, Dampak Ekonomi Diperkirakan 48 Miliar Yen

Laporan Koresponden Tribunnews.com, Richard Susilo dari Jepang

TRIBUNNEWS.COM, TOKYO - Taman Ghibli (Ghibli Park) di Kota Nagakute, Prefektur Aichi, Jepang mulai dibuka, Selasa (1/11/2022) hari ini.

Pembukaan Ghibli Park ini diwarnai dengan banyaknya pengunjung yang datang.

Diperkirakan dampak ekonomi yang ditimbulkan mencapai 48 miliar yen.

"Belum semua area dibuka. Dua area lainnya akan dibuka dalam tahun fiskal berikutnya, dan jumlah pengunjung tahunan diharapkan menjadi 1,8 juta orang, dengan efek riak ekonomi sebesar 48 miliar yen," ungkap sumber Tribunnews.com, Selasa (1/11/2022).

Taman Ghibli mengekspresikan pandangan dunia dari karya-karya Studio Ghibli, kreasi Hayao Miyazaki sang sutradara film anime.

Taman Ghibli dibuka di Taman Peringatan Aichi Expo.

Ada tiga area, "Gudang Besar Ghibli", "Seishun no Oka" dan "Hutan Dondoko", dan para penggemar memasuki taman saat taman dibuka pukul 10 pagi ini.

"Saya datang dari Kota Kanazawa di Prefektur Ishikawa. Saya datang ke sini sekitar jam 8 malam kemarin. Nausika adalah favorit saya," kata seorang pengunjung.

Di area utama, pengunjung dapat bertemu dengan karakter populer seperti tentara robot dari Laputa: Castle in the Sky dan Yubaba dari Spirited Away.

Ada juga "Bukit Pemuda" (seishun no oka) lalu juga "Bisikan Hati" (mimio sumaseba) dan "Tetanggaku Totoro" serta Spirited Awa.

Anak-anak juga asyik bermain di kamar mandi kucing di Taman Ghibli.

7,1 hektar dari 157 hektar "Taman Peringatan Aichi Expo" yang digunakan untuk Expo akan digunakan Taman Ghibli.

Pada hari ini, dari 5 area, "Seishun no Oka'' di mana panggung "Whisper of the Heart" telah dibuat ulang, "Ghibli Great Warehouse" tempat adegan terkenal dari karya Ghibli direproduksi dalam ukuran penuh dan Totoro.

"Dondoko Mori", yang mengungkapkan dunia Mononoke-no-Sato, yang bertemakan Princess Mononoke, pada musim gugur 2023, dan Witch's Valley, bertemakan Kiki's Delivery Service, pada Maret 2024.

Taman dibuka pada pukul 10.00 pagi saat hujan rintik kecil. Ratusan orang berbaris di depan Taman Ghibli.

"Saya akan menjadi yang pertama," kata Takahiro Katsuki (47), seorang perawat dari Kanazawa.

Manajemen dan operasi akan ditangani oleh perusahaan yang didirikan bersama yang didirikan oleh Ghibli dan Chunichi Shimbun.

