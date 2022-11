Jack Smith Selidiki Peran Donald Trump di Kerusuhan Capitol, hingga soal Dokumen Rahasia di Rumahnya

AFP/STRINGER

Mantan Presiden AS Donald Trump mengacungkan tinjunya saat berjalan ke sebuah kendaraan di luar Trump Tower di New York City pada 10 Agustus 2022. (Photo by STRINGER / AFP) - Ahli kejahatan perang Jack Smith akan selidiki peran Donald Trump di kerusuhan Capitol 2021 dan dokumen rahasia di rumahnya yang disita FBI.