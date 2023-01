Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-315: Kepemimpinan Militer Rusia Dikritik Usai Serangan Makiivka

Twitter/am_misfit

Kondisi gedung kejuruan di Makiivka, Donetsk setelah serangan Ukraina di malam tahun baru 2023 yang menewaskan 89 tentara Rusia yang dimobilisasi dan ditempatkan di gedung tersebut. Ukraina menggunakan roket HIMARS buatan AS dalam serangan tersebut, Sabtu (31/12/2022). - Sebuah laporan dari Institute for tge Study of War (ISW) menyebut serangan Ukraina di Makiivka membuat kepemimpinan militer Rusia menerima kritikan signifikan.