Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-329: Upaya Penyelamatan di Dnipro Selesai, Korban Tewas 45 Orang

Apartemen di Kota Dnipro, Ukraina, setelah serangan rudal Rusia menghantamnya. - Upaya pencarian dan penyelamatan para korban di puing-puing serangan rudal Rusia di gedung apartemen kota Dnipro berakhir. Selengkapnya, simak rangkuman update perang Rusia vs Ukraina hari ke-329 berikut ini.