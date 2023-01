1 Orang Tewas dan 2 Terluka dalam Penembakan Massal di Kedutaan Azerbaijan di Iran

Facebook/Embassy of the Republic of Azerbaijan to the Islamic Republic of Iran

Rekaman CCTV memperlihatkan tersangka menembak Kepala Dinas Keamanan di Kedutaan Azerbaijan di Teheran, Iran pada pada Jumat (27/1/2023) pagi sekira pukul 08.32 waktu setempat. Satu orang meninggal dunia dan dua petugas lainnya terluka dalam serangan itu. Tersangka tunggal telah ditangkap dan penyelidikan sedang berlanjut.