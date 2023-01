Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-338: Rudal dan Drone Bombardir Kyiv, 11 Orang Tewas

Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine

Apartemen di Kota Dnipro, Ukraina, setelah serangan rudal Rusia menghantamnya. Selama hari 14 Januari 2023, Rusia meluncurkan total 3x serangan udara dan sekitar 50x serangan rudal di wilayah Ukraina. - Warga sipil Ukraina berlarian mencari perlindungan ketika Rusia menembakkan rentetan rudal dan drone ke seluruh negeri pada Kamis (26/1/2023). Selengkapnya, simak rangkuman update perang Rusia vs Ukraina hari ke-338 berikut ini.