Akademisi UPH: Indonesia Miliki Peran Vital dalam Diplomasi Internasional

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Guru Besar Magister Hubungan Internasional Universitas Pelita Harapan (UPH) Aleksius Jemadu menilai kebijakan luar negeri yang berlaku di Indonesia sangat kompleks.

Menurut Aleksius, hal ini terjadi karena posisi geografis dari Indonesia.

"Kebijakan luar negeri yang berlaku di Indonesia sangat kompleks. Maka dari itu, pembuatan kebijakan luar negeri ini sendiri sangat rumit dan diharapkan Pemerintah berusaha untuk membuat kebijakan strategis dan sedinamis mungkin," ujar Aleksius Jemadu melalui keterangan tertulis, Kamis (9/2/2023).

Baca juga: Dubes Fadjroel Perkuat Hubungan Indonesia-Kazakhstan Lewat Diplomasi Pentahelix

Hal tersebut diungkapkan oleh Aleksius pada Seminar Internasional bertajuk Indonesian in International Relation yang diselenggarakan Universitas Pelita Harapan (UPH) bersama The University of North Carolina, Carolina Asia Center, dan UNC Global secara hybrid di UNC Nelson Mandela Auditorium, UPH.

Sementara itu, dosen Program Studi Hubungan Internasional UPH Yosef Marcis Djakababa menilai terdapat sejumlah langkah strategis dalam membuat kebijakan.

Menurutnya, Indonesia memiliki peran yang sangat vital dalam diplomasi antar negara.

"Indonesia punya identitas yang kuat dari gagasan pasca kolonial dan memori tentang perang dingin. Ini membantu Indonesia mendapatkan perhatian di panggung global. Jadi, kita bisa lebih aktif dalam memberikan gagasan yang tepat," ujar Yosef.

Baca juga: Presiden Ukraina Zelensky Ajukan 10 Poin Damai, Rusia Sebut itu Upaya Diplomasi 404

Pada kesempatan yang sama, Mantan Duta Besar Amerika Serikat untuk ASEAN Piper Campbell mengatakan Indonesia merupakan negara yang menonjol di panggung dunia.

"Posisi Indonesia akhirnya sangat kuat terutama dalam wilayah Indo-Pasifik, kerjasama bilateral Indonesia dengan beberapa negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Tiongkok akan menjadi kekuatan yang baik," tutur Piper.

Budaya hingga kondisi politik Indonesia, menurut Piper, sangat memberikan pengaruh terhadap kebijakan politik di luar negeri.