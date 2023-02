Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-352: Moskow Mencoba Terobos Pertahanan Kota Kreminna

TRIBUNNEWS.COM - Gubernur wilayah Luhansk, Serhiy Haida mengatakan Rusia melancarkan serangan besar-besaran di timur Ukraina dan mencoba menerobos pertahanan di dekat kota Kreminna.

Haidai mengatakan kepada TV Ukraina pada Kamis (9/2/2023) bahwa pasukan Rusia melakukan serangan dan mencoba maju ke arah barat.

"Sampai saat ini mereka belum berhasil," katanya.

Secara terpisah, laporan terbaru Institute for the Study of War mengonfirmasi ada peningkatan operasi di daerah tersebut selama sepekan terakhir.

Serangan drone dan rudal Rusia di sisi selatan dan timur Ukraina

Rentetan serangan pesawat tak berawak (drone) dan rudal Rusia menghantam sasaran di sisi selatan dan timur Ukraina.

Pejabat dan penduduk setempat melaporkan mendengar ledakan keras.

Sirine serangan udara terdengar di sebagian wilayah pada Kamis (9/2/2023) malam.

Moskow mencoba merebut kota Kreminna

Gubernur wilayah Luhansk, Serhiy Haida mengatakan Rusia melancarkan serangan besar-besaran di timur Ukraina dan mencoba menerobos pertahanan di dekat kota Kreminna.

Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak mengamati penghancuran kendaraan militer Rusia, 19 November 2022. (Kantor Pers Kepresidenan Ukraina via AP)

Zelensky klaim Ukraina gagalkan rencana dinas rahasia Rusia hancurkan Moldova

Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky mengklaim Kyiv menggagalkan rencana dinas rahasia Rusia untuk menghancrukan Moldova.

Zelensky desak Eropa segera kirim senjata ke Ukraina

Selema kunjungan ke Brussel, Zelensky pun mendesak para pemimpin Eropa mempercepat pengiriman senjata dan membuka pembicaraan soal keanggotaan Uni Eropa tahun ini.

Diketahui, Zelensky berpidato di parlemen Eropa pada Kamis (9/2/2023) pagi.

Dia menyatakan Ukraina "akan bergabung dengan Uni Eropa".

Pada kesempatan tersebut, Zelensky juga berterima kasih kepada anggota blok atas dukungan mereka selama invasi Rusia.

Inggris tidak akan kirim jet tempur ke Ukraina

Lebih jauh, pemerintah Inggris menegaskan tidak akan mengirim jet tempur ke Ukraina, jika ada risiko terhadap keselamatan Inggris.

"Kami belum membuat keputusan dalam hal penyediaan jet Inggris," kata Juru bicara Perdana Menteri Inggris.

Eropa umumkan sanksi baru untuk Rusia

Eropa mengumumkan sanki baru terhadap Rusia yang akan mencakup larang ekspor baru senilai lebih dari 10,7 miliar dolar Amerika.

"Sanski tersebut menargetkan propagandis (Presiden Rusia) Vladimir Putin," kata presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen.

Inggris dan AS memberlakukan sanksi terhadap tujuh warga negara Rusia atas hubungan mereka dengan pengembangan dan penyebaran ransomware, sebagai bagian dari tindakan keras pemerintah terhadap penjahat dunia maya.

Warga Ukraina derita kondisi kesehatan mental parah

Seperempat warga Ukraina berisiko mengalami kondisi kesehatan mental yang parah saat negara itu bergulat dengan invasi Rusia selama setahun, kata penasihat khusus Organisasi Kesehatan Dunia.

