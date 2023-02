Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-363: Biden Bertemu Zelensky di Kyiv, Umumkan Paket Bantuan Uang

AFP/DIMITAR DILKOFF

Presiden AS Joe Biden (kanan) berjalan di samping Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky (kiri) saat ia tiba untuk berkunjung di Kyiv pada 20 Februari 2023. - Presiden Amerika Serikat (AS), Joe Biden mengunjungi Kyiv pada Senin (20/2/2023) bertemu Zelensky dan umumkan paket bantuan tambahan. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP)