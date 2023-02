Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-365: Pejabat Tinggi China Wang Yi Bertemu Vladimir Putin

TRIBUNNEWS.COM - Direktur Kantor Komisi Luar Negeri Pusat China Wang Yi bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin di Moskow.

Pertemuan tersebut menadai semakin kuatnya hubungan bilateral Rusia dan China.

Wang mengatakan kepada Putin bahwa Beijing akan memainkan peran konstruktif dalam mencapai penyelesaian krisis politik di Ukraina, lapor TASS.

Sebelum bertemu Putin, Wang bertemu dengan Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov pada Rabu (22/2/2023).

Wang mengaku berharap dapat mencapai konsesnsus baru untuk memjukan hubungan antara kedua sekutu tersebut.

Presiden China, Xi Jinping diperkirakan akan mengunjungi Putin di Rusia dalam beberapa bulan mendatang.

Selengkapnya, simak rangkuman update perang Rusia vs Ukraina hari ke-365 berikut ini, dikutip dari The Guardian.

10 negara Ue serukan tindakan keras untuk Rusia

Sedikitnya 10 negara anggota Uni Eropa menyerukan tindakan keras untuk menghentikan Rusia mencari suku cadang militer melalui perusahaan negara tetangga dan menghindari sanksi barat.

Negara-negara tersebut di antaranya termasuk Prancis, Jerman, Italia, dan negara-negara Baltik.

"2023 harus menjadi tahun keberhasilan dalam melawan pengelakan," tutur pernyataan bersama 10 negera tersebut.

Anggota UE juga memperingatkan bahwa dukungan publik dan legitimasi sanksi internasional dapat berkurang jika dianggap tidak efektif.

Reaksi Biden atas keputusan Rusia soal perjanjian senjata nuklir

Presdein Amerika Serikat (AS), Joe Biden menyebut Putin membuat kesalahan besar dengan menangguhkan perjanjian sejata nuklir dengan Washington.

Presiden AS Joe Biden menyampaikan pidato di Royal Warsaw Castle Gardens di Warsawa, Polandia pada 21 Februari 2023. Presiden AS Joe Biden mengatakan dukungan untuk Ukraina yang dilanda perang "tidak akan goyah" saat dia menyampaikan pidato di Polandia menjelang peringatan satu tahun Invasi Rusia. (Wojtek Radwanski / AFP)

"Keputusan Rusia untuk menangguhkan partisipasinya dalam perjanjian pengurangan senjata nuklir New Start dengan AS tidak akan meningkatkan risiko perang nuklir," ucap Wakil Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Ryabkov.

Sebelumnya, parlemen Rusia pada Rabu (22/2/2023) menyetujui langkah Putin untuk menangguhkan perjanjian tersebut.

AS pertimbangkan merilis laporan intelijen

Pemerintahan Biden sedang mempertimbangkan untuk merilis laporan intelijen yang diyakini menunjukkan rencana China untuk memasok senjata ke Rusia, lapor Wall Street Journal pada Rabu (22/2/2023).

Biden bersumpah wilayah NATO akan tetap dipertahankan

Menjelang pertemuan dengan Sekretaris Jenderal (Sekjen) NATO, Jens Stoltenberg, Biden bersumpah bahwa AS akan mempertahankan setiap jengkal wilayah NATO.

Biden dan Stoltenberg juga dijadwalkan bertemu dengan para pemimpin Bucharest Nine (B9).

Dikutip Tribunnews dari PDF milik Friedrich Ebert Foundation berjudul "Bucharest Nine: looking for cooperation on NATO's eastern flank?", Bucharest Nine didirikan pada November 2015 di ibu kota Rumania, Bucharest, atas prakarsa Presiden Rumania Klaus Iohannis dan Presiden Polandia Andrzej Duda.

Organisasi ini menyatukan sembilan negara anggota NATO yang terletak di sisi timur aliansi, yaitu Bulgaria, Estonia, Latvia, Lituania, Polandia, Rumania, Slovakia, Hongaria, dan Republik Ceko.

Beberapa negara yang bergabung dengan Bucharest Nine dulunya adalah bagian Uni Soviet.

Kebijakan dan tindakan agresif Rusia di arena internasional - pendudukan dan aneksasi Krimea Ukraina pada 2014 silam, serta dukungan Rusia untuk separatis di Donbas - menjadi satu diantara faktor utama berdirinya Bucharest Nine.

Tujuan didirikannya organisasi ini adalah untuk menyorot apa yang terjadi di Blok Timur dan memperkuat posisi negosiasi dengan mitra mereka di Uni Eropa dan NATO.

Bucharest Nine mengecam perang Rusia-Ukraina

Penasihat Presiden Polandia mengatakan semua anggota B9 besama-sama mengecam perang Rusia di Ukraina.

Presiden AS Joe Biden tiba untuk menyampaikan pidato di Royal Warsaw Castle Gardens di Warsawa pada 21 Februari 2023. (Mandel NGAN / AFP)

Biden dan para pemimpin B9 menegaskan kembali dukungan mereka yang tak tergoyahkan untuk Ukraina.

"Juga menggarisbawahi komitmen bersama mereka untuk mendukung rakyat Ukraina selama diperlukan," jelas Gedung Putih, Rabu (23/2/2023) sore di Warsawa.

Sekjen PBB mengecam invasi Rusia

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Antonio Guterres mengutuk invasi Rusia ke Ukraina sebagai "penghinaan terhadap hati nurani kolektif kita" pada pertemuan dua hari Majelis Umum.

"Peringatan satu tahun invasi Rusia ke Ukraina pada Jumat (24/2/2023) adalah tonggak sejarah yang suram bagi rakyat Ukraina dan komunitas internasional," katanya.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)