Peringatan Setahun Perang Rusia-Ukraina, Berikut Rangkuman Peristiwa yang Terjadi Selama Invasi

TRIBUNNEWS.COM - Pada 21 Februari 2022 lalu, Presiden Rusia, Vladimir Putin secara terbuka mengakui Donetsk dan Luhansk sebagai negara merdeka.

Pengakuan Putin atas Republik Rakyat Donetsk (DPR) dan Republik Rakyat Luhansk (LPR) adalah momen menentukan dalam eskalasi sebelum invasi Rusia ke Ukraina.

Wilayah timur Ukraina yang memisahkan diri telah menjadi pusat konflik antara pasukan Ukraina dan separatis yang didukung Rusia sejak 2014, ketika Kremlin mencaplok Krimea.

Operasi militer khusus

Sesaat sebelum genap pukul 06.00 waktu setempat, dalam pidato yang disiarkan televisi, Putin mengumumkan Rusia meluncurkan "operasi militer khusus" untuk melindungi rakyat DPR dan LPR.

"Saya memutuskan melakukan operasi militer khusus," tutur Putin, seperti dikutip Reuters (23/2/2022) lalu.

Orang-orang terlihat di luar area tertutup di sekitar sisa-sisa peluru di sebuah jalan di Kyiv Kamis (24 Februari 2022). Serangan terjadi usai Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer khusus di Ukraina pada hari Kamis (24/2/2022) dengan ledakan terdengar segera setelah di seluruh negeri dan menteri luar negerinya memperingatkan "invasi skala penuh" sedang berlangsung. (Foto oleh Sergei Supinsky / AFP) (AFP/SERGEI SUPINSKY)

Ia pun menguraikan bahwa tujuan operasi militer khususnya yakni melindungi orang-orang yang selama delapan tahun menderita pelecehan dan genosida dari rezim Kyiv.

"Untuk tujuan ini, kami akan berupaya mendemiliterisasi dan denazifikasi Ukraina, serta mengadili mereka yagn melakukan banyak kejahatan berdarah terhadap warga sipil, termasuk terhadap warga Federasi Rusia," paparnya.

Eropa kemudian akan bangun untuk serangan militer terbesar dan terlama di benua itu sejak Perang Dunia II.

Rusia serbu Ukraina dari empat front utama

Pada 24 Februari 2022, pasukan darat Rusia menyerbu dari empat front utama di utara, timur laut, timur dan selatan, sementara artileri dan misil menargetkan banyak lokasi.

- Front utara

Pasukan Rusia bergerak menuju Kyiv dari Belarusia.

- Front timur laut

Pasukan Rusia bergerak ke barat menuju Kyiv dari Rusia.

- Front timur

Pasukan Rusia maju ke arah Kharkiv dari wilayah Donbas.

- Front selatan

Pasukan Rusia bergerak dari Krimea menuju Odesa di barat, Zaporizhzhia di utara, dan Mariupol di timur.

Tahun lalu, Rusia merebut kota-kota utama dan pelabuhan strategis.

Sementara Ukraina meluncurkan beberapa serangan balasan untuk mengambil kembali wilayah yang hilang.

Simak perjalanan perang Rusia-Ukraina yang sudah memasuki peringatan satu tahun pada Jumat (24/2/2023) berikut ini, yang Tribunnews kutip dari Al Jazeera:

Orang-orang berjalan di Kyiv tengah di depan Monumen Kemerdekaan pada 24 Februari 2022. - Presiden Rusia Vladimir Putin mengumumkan operasi militer di Ukraina pada hari Kamis dengan ledakan terdengar segera setelah di seluruh negeri dan menteri luar negerinya memperingatkan "invasi skala penuh " sedang berlangsung. (Photo by Daniel LEAL / AFP) (AFP/DANIEL LEAL)

1. Pertempuran di Kyiv

Selama beberapa hari pertama perang, pasukan Rusia bergerak menuju ibu kota, Kyiv, dari Belarusia di utara.

Pasukan Rusia menargetkan lokasi utama termasuk Bandara Internasional Boryspil, dan merebut Hostomel, bandara utama ibu kota.

Pada akhir Februari 2022, Kyiv dikepung dan warga didorong untuk berperang menggunakan senjata seadanya seperti bom molotov.

Meskipun pengeboman berlarut-larut, pasukan Rusia tidak dapat menguasai ibu kota Ukraina.

Mereka menghadapi tantangan logistik dengan pasukan darat yang tidak dapat memindahkan bahan bakar, amunisi, dan material karena jalan yang tersumbat.

Citra satelit menunjukkan konvoi Rusia sepanjang 40 kilometer (26 mil) terhenti di luar ibu kota.

Upaya operasi Rusia di Kyiv ditujukan untuk mengepung kota dari barat laut, barat dan timur, menurut Institute for the Study of War.

Ukraina melakukan serangan balik

Namun, pada pertengahan Maret, pasukan Ukraina melancarkan serangan balik terhadap pasukan Rusia.

Serangkaian serangan balik lokal yang berhasil menyebabkan pasukan Ukraina merebut kembali kota-kota di sekitar Kyiv.

Pada tanggal 3 April, Ukraina memenangkan pertempuran untuk Kyiv saat pasukan Moskow berusaha melakukan penarikan yang diperintahkan dari ibu kota.

Apa yang tersisa setelah pertempuran selama sebulan pun mengejutkan dunia.

Bucha, di pinggiran Kyiv, menjadi basis strategis bagi upaya Rusia untuk maju menuju ibu kota.

Namun, ketika Rusia menarik pasukannya keluar dari wilayah Kyiv pada akhir Maret, menyatakan bahwa fokusnya sekarang adalah merebut wilayah Donbas timur, bukti dugaan kejahatan perang mulai bermunculan.

Pekerja mengakat mayat untuk identifikasi oleh personel forensik dan petugas polisi di pemakaman di Bucha, utara Kyiv, pada 6 April 2022, setelah ratusan warga sipil ditemukan tewas di daerah di mana pasukan Rusia telah ditarik. Ibukota Ukraina, termasuk kota Bucha. (Photo by RONALDO SCHEMIDT / AFP) (AFP/RONALDO SCHEMIDT)

Karim Khan, kepala jaksa penuntut Pengadilan Kriminal Internasional, menggambarkan Bucha sebagai "TKP" setelah bukti pembunuhan massal warga sipil cocok dengan laporan penduduk pinggiran kota.

Moskow menolak temuan itu dan mengatakan pembunuhan Bucha itu rekayasa.

2. Pengepungan Mariupol

Pengepungan Mariupol, sebuah kota pelabuhan selatan yang terkenal dengan pabrik baja dan pembuatan mesin dengan populasi 450.000 sebelum perang, dimulai pada 24 Februari.

Itu berlangsung selama hampir tiga bulan.

Mariupol dikepung oleh pasukan Rusia pada awal Maret.

Kota ini mengalami beberapa pertempuran paling intens yang terlihat selama perang.

- Pengeboman rumah sakit bersalin

Tercatat, Rusia mengebom rumah sakit bersalin pada 9 Maret hingga serangan udara di Teater Drama Akademik Regional Donetsk pada 16 Maret.

Empat tewas dalam pengeboman rumah sakit bersalin.

"Pasukan Rusia tidak menembak sasaran sipil,"ucap Juru bicara Kremlin kepada Reuters kala itu.

Pejabat Ukraina mengatakan lebih dari 300 orang tewas dalam serangan teater itu.

Namun, kemudian muncul bukti yang menunjukkan jumlah korban tewas jauh lebih tinggi.

Beberapa upaya yang gagal untuk membuat koridor kemanusiaan di tengah gencarnya penembakan, yang juga menyebabkan pasokan air dan listrik terputus.

- Menguasai pelabuhan kota dan nasib ekspor biji-bijian

Kremlin memandang kota pelabuhan Mariupol sebagai jembatan ke Semenanjung Krimea, yang dianeksasi Rusia pada 2014.

Sebuah video yang disediakan oleh Associated Press menunjukkan serangan udara Rusia meluluhlantakkan sebuah rumah sakit bersalin di kota pelabuhan Mariupol yang terkepung, Rabu (9/3/2022). (YT Ap News)

Selain membangun koridor darat, Mariupol juga merupakan bagian dari rencana Putin untuk - dalam pandangan Bank Dunia - mencekik ekonomi Ukraina .

Pelabuhan kota adalah pusat ekspor utama untuk jagung, batu bara, dan baja Ukraina.

Selama berbulan-bulan, ekspor biji-bijian dihentikan, sampai Turki dan PBB menengahi kesepakatan pada 22 Juli 2022 yang mengizinkan pengiriman kembali mengalir dari pelabuhan Laut Hitam.

- Pabrik baja Azovstal

Pabrik baja Azovstal, salah satu pabrik metalurgi terbesar di Eropa, telah menjadi pusat pertempuran pada bulan April dan Mei.

Kompleks itu digunakan sebagai tempat berlindung oleh pasukan Ukraina dan warga sipil.

Menurut pihak berwenang Ukraina, ada 1.000 warga sipil bersembunyi di pabrik itu pada 18 April.

Pada 21 April, Putin memerintahkan pasukan Rusia untuk menutup para pejuang Ukraina di dalam kota.

Pasukan Ukraina tinggal di dalam pabrik selama lebih dari 80 hari, melawan pasukan Rusia.

Namun, pada pertengahan Mei, sekitar 1.700 tentara Ukraina menyerah dan sedikitnya 1.000 dipindahkan ke Rusia, yang menyebabkan jatuhnya Mariupol.

3. Pertempuran di Kharkiv

Kota terbesar kedua di Ukraina, Kharkiv mengalami kehancuran besar sejak awal perang.

Pasukan Rusia masuk dari Belgorod, sebuah kota Rusia yang berjarak 80 kilometer dari perbatasan.

Human Rights Watch mengatakan telah mendokumentasikan penggunaan bom cluster Rusia di lingkungan Kharkiv.

- Kota Izyum direbut Rusia

Pada akhir Maret, kota strategis Izyum jatuh ke tangan pasukan Rusia.

Peluncur roket ganda BM-21 'Grad' menembaki posisi Rusia di wilayah Kharkiv pada 4 Oktober 2022. (Yasuyoshi CHIBA / AFP)

Selama beberapa bulan berikutnya, pertempuran semakin intensif di seluruh provinsi dengan rentetan penembakan Rusia dan serangan balasan Ukraina.

- Serangan balasan Kharkiv

Pada 6 September, Kyiv melancarkan serangan balasan besar-besaran di Kharkiv.

Pasukan Zelensky lantas merebut kembali lebih dari 3.000 km2 (1.160 mil persegi) wilayah dalam waktu kurang dari seminggu, menurut Wakil Menteri Pertahanan Hanna Malyar.

Kyiv diuntungkan dari kehadiran pejuang Rusia yang lebih lemah di timur karena Moskow telah mengerahkan kembali pasukan ke Donetsk dan poros selatan sebagai tanggapan atas serangan Ukraina di Kherson.

Dalam minggu-minggu berikutnya, Kyiv mendapatkan kembali lebih banyak wilayah di selatan Kharkiv.

Pasukan Ukraina merebut kembali Izyum di Ukraina timur pada 12 September - keberhasilan militer paling signifikan mereka sejak Pertempuran Kyiv pada Maret, menurut Institut Studi Perang (ISW).

Keberhasilan Ukraina memberikan pukulan telak bagi Rusia, melemahkan kemampuan Moskow untuk melakukan serangan artileri karena kota itu merupakan pusat penting untuk menargetkan wilayah Donetsk.

- Kuburan massal

Setelah Rusia mundur, kuburan massal dan ruang penyiksaan ditemukan oleh pasukan Ukraina.

Staf Umum Ukraina berbagi gambar pada 16 September dari situs pemakaman massal yang dikatakan menampung lebih dari 400 mayat.

- Ukraina rebut Lyman

Pada tanggal 2 Oktober, pasukan Ukraina merebut kembali Lyman, di wilayah Donbas timur Ukraina, setelah empat bulan pendudukan Rusia.

Moskow menggunakan Lyman sebagai persimpangan kereta api penting untuk memasok pasukan.

Mirip dengan Kharkiv, pihak berwenang Ukraina mengklaim telah menemukan kuburan massal di Lyman pada 7 Oktober 2022.

Foto ini diambil pada 11 September 2022, menunjukkan orang-orang menggunakan smartphone mereka di depan sebuah salib di sebuah bukit yang menghadap ke Izyum, Wilayah Kharkiv, Ukraina timur, di tengah invasi Rusia ke Ukraina. (Photo by Juan BARRETO / AFP) (AFP/JUAN BARRETO)

Gubernur Donetsk Pavlo Kyrylenko mengatakan tidak jelas berapa banyak mayat yang dikuburkan.

Pihak berwenang Ukraina berulang kali menuduh pasukan Rusia melakukan kekejaman di wilayah pendudukan, tuduhan yang dibantah oleh Moskow.

Al Jazeera tidak dapat memverifikasi klaim tersebut secara independen.

4. Pertempuran di Kherson

Pasukan Rusia menginvasi Kherson dari Krimea di selatan Ukraina.

Menjelang malam tanggal 24 Februari 2022, Rusia telah mencapai kota Kherson dan mengamankan Jembatan Antonivsky yang menghubungkan Kherson menuju Mykolaiv di seberang Sungai Dnieper.

Kota Kherson terletak di tepi barat, atau sisi kanan, Sungai Dnieper, sedangkan sebagian besar provinsi Kherson berada di sebelah timur sungai.

Pasukan Rusia menguasai daerah itu pada awal Maret 2022.

Kota Kherson menjadi satu-satunya tempat di mana mereka telah hadir di tepi barat sungai.

Pada 2 Maret 2022, Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan kota Kherson berada di bawah kendali penuh Rusia.

Pada 15 Maret 2022, Moskow menyatakan bahwa seluruh wilayah telah direbut.

- Serangan balasan Kherson

Pada 10 Juli 2022, Ukraina mendesak warga sipil di wilayah Kherson untuk mengungsi menjelang serangan balasan yang direncanakan.

Pada akhir Juli, penembakan Ukraina merusak Jembatan Antonivsky - salah satu dari hanya dua titik penyeberangan pasukan Rusia ke wilayah yang mereka duduki di tepi barat Dnieper.

Luhansk, Donetsk, Kherson dan Zaporizhzhia, 4 wilayah yang akan mengadakan referendum (Graeme Bruce/CBC News)

Bersamaan dengan serangan balasan timur di sekitar Kharkiv, pasukan Ukraina juga meningkatkan serangan balasan mereka.

"Pada akhir September, pasukan Ukraina merebut kembali lebih dari 500 km persegi (193 mil persegi) wilayah dan lusinan pemukiman di wilayah Kherson," kata Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky.

Menurut Institut Studi Perang, pasukan Ukraina mampu menembus garis depan Rusia, menargetkan jalur komunikasi darat Rusia, depot amunisi, serta aset militer dan transportasi.

"Mereka juga memperoleh beberapa keuntungan di lokasi-lokasi utama di tepi barat Sungai Dnieper, merusak dua jembatan dan mengganggu upaya Rusia untuk mempertahankan pasokan melalui tongkang dan feri," beber Institut Studi Perang.

Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu pada 9 November mengumumkan bahwa negaranya akan menarik pasukannya dari kota Kherson, Ukraina selatan.

Kata pejabat Rusia, keputusan itu diambil untuk menyelamatkan nyawa tentara Rusia dalam menghadapi serangan balik Ukraina dan kesulitan menjaga jalur pasokan ke kota strategis tetap terbuka.

5. Pertempuran di Severodonetsk dan Lysychansk

Severodonetsk dan Lysychansk terbentang di Sungai Siverskyi Donets.

Secara strategis dan wilayah ini merupakan satu-satunya daerah yang masih berada di bawah kendali Kyiv pada Mei 2022.

Pada akhir Mei, pasukan Rusia bertempur menuju pusat Severodonetsk dari utara dan selatan, meskipun mendapat perlawanan sengit dari pasukan darat.

Militer Ukraina mengatakan bahwa pasukan Rusia memperkuat posisi mereka di pinggiran kota dan membawa peralatan dan amunisi tambahan ke daerah tersebut untuk menekan serangan mereka.

Severodonetsk, 143km (89 mil) selatan perbatasan Rusia.

Dengan populasi sebelum perang sekitar 100.000 orang merupakan satu dari beberapa pusat kota penting yang berada di jalur Rusia untuk merebut seluruh wilayah Luhansk, tujuan utama militer Moskow.

Asap hitam dan kotoran membubung dari kota terdekat Severodonetsk selama pertempuran antara pasukan Rusia dan Ukraina di wilayah Ukraina timur Donbas pada 9 Juni 2022. (ARIS MESSINIS / AFP)

Pada pertengahan Juni 2022, pasukan Moskow telah menguasai sebagian besar kota dan pada 24 Juni 2022, pasukan Ukraina diperintahkan mundur dari kota.

Gubernur Luhansk Serhiy Haidai mengatakan kepada Al Jazeera bahwa pasukan Ukraina memutuskan untuk mundur dari Severodonetsk karena “semua struktur pertahanan telah dibombardir dan dihancurkan”.

“Kami hanya akan kehilangan banyak tentara,” katanya.

“Kami mundur dengan baik dan dengan cara yang terorganisir dan tanpa kehilangan satu petarung pun.”

Pertempuran berpindah dari Severodonetsk ke kota kembarnya Lysychansk, di seberang Sungai Siverskyi Donets.

Pada 25 Juni 2022, pasukan Rusia dan separatis yang didukung Rusia mulai memasuki Lysychansk dari selatan. Serangan udara dan artileri yang intens dari pasukan Rusia ditujukan untuk memotong Lysychansk.

Warga sipil diperintahkan untuk mengevakuasi kota dan dengan pasukan Ukraina kalah senjata, Lyschansk jatuh ke tangan pasukan Moskow pada 3 Juli.

Staf umum Ukraina mengatakan Rusia memiliki banyak keunggulan dalam artileri, pesawat terbang, tenaga kerja, dan pasukan lainnya.

6. Pertempuran di Bakhmut

Setelah pasukan Rusia merebut kota Severodonetsk dan Lysychansk di wilayah Luhansk pada Juni dan Juli 2022, Moskow memulai serangan kejam ke kota Bakhmut di wilayah tetangga Donetsk.

Itu menggunakan taktik yang sudah dikenal, maju dengan serangan darat yang merusak di pemukiman di selatan kota.

Pada akhir Juli, Moskow memperoleh keuntungan teritorial di sekitar Bakhmut dan Avdiivka.

Pada Agustus 2022, pasukan Rusia dan tentara bayaran dengan Wagner Group menekan ke arah Bakhmut dengan serangan udara dan penembakan yang meningkat.

Seorang tentara Ukraina duduk di sebuah tank yang dibawa oleh sebuah pengangkut di dekat Bakhmut, Ukraina timur, pada 12 Mei 2022. (Yasuyoshi CHIBA / AFP)

Tentara bayaran Wagner juga menerobos pertahanan Ukraina di pinggiran timur Bakhmut.

Pada bulan Oktober, pasukan Rusia mampu menembus pinggiran timur laut dan selatan Bakhmut, tetapi mereka akhirnya dipaksa keluar oleh serangan balik Ukraina.

Populasi sebelum perang Bakhmut adalah sekitar 70.000.

Saat ini, diperkirakan 2.000 warga sipil tetap tinggal di kota; banyak yang bertahan hidup dalam kondisi jorok saat konflik berkecamuk.

- Perang parit

Saat Bakhmut menahan rentetan artileri Rusia yang tiada henti, pertempuran telah berubah menjadi perang parit pada November 2022.

Ratusan orang dilaporkan tewas dan terluka setiap hari di kedua sisi.

Kyiv mengatakan Rusia menderita kerugian besar dan banyak dari mereka yang tewas adalah anggota Grup Wagner.

- Wagner rekrut napi

Pemimpin Wagner, Yevgeny Prigozhin menawarkan pengampunan kepada narapidana jika mereka bergabung dengan kelompok tersebut dan bertarung selama enam bulan.

Sejak tawaran Prigozhin, beberapa napi bergabung dalam pertempuran dan dibebaskan.

Karena tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan yang signifikan, warga sipil terpaksa berlindung di ruang bawah tanah yang rawan banjir.

Pada akhir November, pasukan Rusia telah maju ke front selatan Bakhmut, merebut pemukiman seperti Ozarianivka, sebuah desa 15 km (9 mil) barat daya kota.

Meski begitu, menurut Institute for the Study of War pada saat itu, kemajuan Rusia tidak mungkin menghasilkan "efek tingkat operasional".

Grup Wagner diyakini dimiliki oleh Yevgeny Prigozhin (kanan), seorang oligarki Rusia yang memiliki hubungan dekat dengan Kremlin. (AFP)

- Penangkapan kota tambang garam Soledar

Pada 13 Januari 2022, Moskow mengatakan pasukannya menguasai kota tambang garam Ukraina terdekat, Soledar, setelah pertempuran sengit selama berminggu-minggu.

Kementerian Pertahanan Rusia mengatakan penangkapan itu mungkin terjadi karena Moskow "membombardir musuh secara terus-menerus" menggunakan rudal, artileri, dan pesawat.

Kementerian Rusia mengatakan kontrol Soledar akan memungkinkan pasukannya untuk memotong jalur pasokan Ukraina di Bakhmut dan kemudian "memblokir dan mengepung unit Ukraina di sana".

Mengambil Bakhmut juga akan membuka rute bagi pasukan Rusia untuk maju terus menuju Kramatorsk dan Sloviansk, kubu Ukraina di wilayah Donbas, yang diharapkan Moskow dapat dikuasai secara keseluruhan.

Berbicara kepada Al Jazeera di Bakhmut, seorang tentara Ukraina yang mengidentifikasi dirinya sebagai Sergey mengatakan pasukan darat Rusia telah melancarkan serangan besar-besaran terhadap posisi Kyiv dalam beberapa bulan terakhir.

"Mereka mengirim pasukan mereka seperti gelombang," kata Sergey.

“Kami tidak dapat menghentikan mereka setiap saat karena kami memiliki lebih sedikit orang, dan sayangnya, kami kehilangan banyak orang.”

Digambarkan sebagai salah satu kampanye perang paling berdarah, pertempuran untuk Bakhmut terus berlanjut.

Saat konflik memasuki peringatan satu tahun, ada kekhawatiran akan serangan baru Rusia untuk mengambil kendali Bakhmut.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)