Update Perang Rusia vs Ukraina Hari ke-383 Invasi: Unit Kraken Hancurkan 2 Menara Observasi Rusia

TRIBUNNEWS.COM - Invasi militer Rusia ke Ukraina saat ini sudah memasuki hari ke-383 pada Senin (13/3/2023).

Di medan pertempuran, uni pasukan khusus Kraken milik Ukraina dilaporkan menghancurkan dua menara observasi Rusia di Bryansk menggunakan serangan drone.

Sebelumnya menara ketiga dihancurkan unit Ukraina pada 5 Maret 2023 kemarin.

Selengkapnya, simak rangkuman update perang Rusia vs Ukraina hari ke-383 berikut yang dikutip dari Guardian:

Zelensky memberikan anugrah Pahlawan Ukraina kepada Oleksandr Matsievskyi

Presiden Volodymyr Zelensky menganugrahkan Pahlawan Ukraina kepada Oleksandr Matsievskyi.

Matsievskyi merupakan seorang tentara yang dieksekusi dengan tembakan senapan mesin di depan kamera setelah ditangkap oleh tentara Rusia.

“Hari ini saya menganugerahkan gelar Pahlawan Ukraina kepada Oleksandr Matsievskyi, seorang prajurit," kata Zelensky.

"Seorang pria yang akan dikenal semua orang Ukraina. Seorang pria yang akan dikenang selamanya," ucapnya.

"Atas keberaniannya, atas kepercayaannya terhadap Ukraina, dan atas 'Kemuliaan bagi Ukraina!'," tuturnya.

Unit Kraken hancurkan menara observasi Rusia

Unit pasukan khusus Ukraina Kraken telah menghancurkan dua menara observasi Rusia di Bryansk dalam serangan drone.

Menara ketiga sebelumnya dihancurkan pada 5 Maret.

Penduduk desa Bohorodychne menyeberangi sungai Siversky Donets di jembatan yang hancur untuk mengambil roti dari tepi seberang, di Bohorodychne, Oblast Donetsk, pada 10 Maret 2023, di tengah invasi militer Rusia di Ukraina. (ANATOLII STEPANOV / AFP)

Ukraina dan Rusia sama-sama klaim tewaskan ratusan musuh

Ukraina dan Rusia sama-sama mengklaim bahwa ratusan pasukan musuh telah tewas dalam 24 jam dalam pertempuran untuk Bakhmut.

Kyiv mengaku menangkis serangan dan sungai kecil yang membelah kota sekarang menandai garis depan baru.

Juru bicara militer Ukraina, erhiy Cherevatyi mengklaim 221 tentara pro-Moskow telah tewas dan lebih dari 300 terluka di Bakhmut.

Di satu sisi, Kementerian pertahanan Rusia mengatakan bahwa sebanyak 210 tentara Ukraina tewas di bagian Donetsk yang lebih luas dari garis depan.

Pertempuran di Bakhmut: Rusia tidak bergerak maju

Menurut Institute for the Study of War, pasukan Rusia tidak bergerak maju di Bakhmut pada hari Sabtu.

Ukraina pukul mundur 92 serangan Rusia

Militer Ukraina mengatakan pihaknya memukul mundur lebih dari 92 serangan Rusia di lima wilayah selama beberapa hari terakhir, menurut staf umum angkatan bersenjata Ukraina.

Update kesepakatan biji-bijian Ukraina

Menteri Pertahanan Turki, Hulusi Akar, mengatakan yakin kesepakatan yang memungkinkan biji-bijian Ukraina diekspor melalui Laut Hitam akan diperpanjang dari batas waktu 18 Maret.

Kementerian luar negeri Rusia mengatakan perwakilan Rusia belum mengambil bagian dalam negosiasi untuk memperpanjang kesepakatan.

Presiden Belarusia kunjungan resmi ke Iran

Presiden Belorusia Aleksandr Lukashenko telah tiba di Iran untuk kunjungan resmi untuk bertemu dengan para pemimpin lokal dan membahas “kerja sama perdagangan dan ekonomi”.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)