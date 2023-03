NASA Minta Anggaran 8,1 Miliar Dolar AS untuk 'Kembalikan Astronot Amerika ke Bulan'

Ilustrasi Roket Artemis 1 milik Badan Antariksa Amerika Serikat (NASA). NASA telah meminta lebih dari 8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dalam anggaran Tahun Fiskal (FY) 2024 untuk mengembalikan astronot AS ke bulan.

Laporan Wartawan Tribunnews, Fitri Wulandari

TRIBUNNEWS.COM, WASHINGTON - NASA telah meminta lebih dari 8 miliar dolar Amerika Serikat (AS) dalam anggaran Tahun Fiskal (FY) 2024 untuk mengembalikan astronot AS ke bulan.

Permintaan terkait angka ini berdasar pada Lembar Fakta Badan FY 2024 yang dirilis pada Senin (13/3/2023) kemarin.

Permintaan anggaran FY 2024 untuk NASA adalah 27,2 miliar dolar AS ini merupakan peningkatan 7,1 persen dari anggaran FY 2023 yang diberlakukan.

Secara khusus, anggaran ini meminta 8,125 miliar dolar AS untuk mengembalikan astronot Amerika ke bulan, termasuk wanita pertama dan orang kulit berwarna pertama, demi membangun kehadiran yang berkelanjutan di bulan dan meletakkan dasar bagi misi berawak pertama manusia ke Mars.

Dikutip dari laman Sputnik News, Selasa (14/3/2023), melalui dana yang diminta, NASA berupaya mendukung kelanjutan kehadiran manusia di orbit rendah bumi dengan pengoperasian Stasiun Luar Angkasa Internasional hingga 2030.

"Ini termasuk 228 juta dolar AS untuk berkolaborasi dengan industri AS di stasiun ruang angkasa komersial yang akan tersedia pada akhir 2020-an, untuk memulai transisi dari ISS setelah pensiun. Dan 180 juta dolar AS untuk kendaraan deorbit AS yang akan memungkinkan deorbit yang aman dan bertanggung jawab ISS pada akhir dekade ini," kata rilis itu.

Permintaan anggaran NASA juga mencakup 4,525 miliar dolar AS untuk Pengembangan Sistem Eksplorasi Umum demi mendukung misi bulan.

Selain itu, dana yang diminta termasuk 3,235 miliar dolar AS untuk Artemis Campaign Development demi memajukan kemampuan eksplorasi bulan.

"NASA juga meminta 4,535 miliar dolar AS untuk terus melakukan operasi luar angkasa," jelas rilis itu.

Pada Kamis lalu, Gedung Putih mengeluarkan dokumen yang mengatakan bahwa proposal anggaran Presiden Joe Biden untuk tahun fiskal 2024 meminta 27,7 miliar dolar AS otoritas anggaran diskresioner untuk NASA, angka ini meningkat 1,8 miliar dolar AS dari tingkat yang diberlakukan pada 2023.

Biden akan mengajukan proposal anggarannya ke Kongres AS dan itu akan berfungsi sebagai blueprint bagi anggota parlemen dalam menyusun Undang-undang (UU) anggaran mereka sendiri.