Rangkuman Kunjungan Xi Jinping ke Rusia: Undang Putin ke China dan Bahas soal Ukraina

TRIBUNNEWS.COM - Berikut ini rangkuman kunjungan Presiden China Xi Jinping ke Rusia pada Senin (20/3/2023) hingga Selasa (21/3/2023).

Presiden Xi Jinping melakukan sejumlah agenda dalam pertemuannya dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin.

Sebelumnya, Xi Jinping tiba di bandara Moskow pada Senin (20/3/2023) dan disambut oleh band militer Rusia.

Kunjungan Xi Jinping ini adalah yang pertama sejak invasi Rusia di Ukraina.

Terkait invasi ini, China telah mengajukan rencana perdamaian 12 poin kepada dua pihak, yang sebelumnya dikritik oleh Barat.

Rangkuman kunjungan Xi Jinping di Rusia, dikutip dari The New York Times, The Moscow Times, CNBC Internasional, dan TASS:

1. Putin akan Pelajari Proposal Perdamaian China

Vladimir Putin menyambut Xi Jinping pada Senin (20/3/2023).

Ia berjanji akan mempelajari proposal perdamaian yang diajukan oleh China untuk mengatasi perang Rusia dan Ukraina.

Xi Jinping menyampaikan sambutan singkat kepada kamera dan tidak menyebut Ukraina sama sekali.

2. Membahas Perdamaian Rusia dan Ukraina

Kantor berita China, Xinhua, mengatakan Xi Jinping dan Vladimir Putin membahas Ukraina dalam pertemuan itu.

Namun, pembahasan itu tidak menunjukkan tanda-tanda yang mengarah pada kesimpulan.

"China bersedia untuk terus memainkan peran konstruktif dalam mempromosikan penyelesaian politik masalah Ukraina," kata Xi Jinping pada Vladimir Putin.

Presiden Rusia Vladimir Putin pada Konferensi Parlemen Internasional #RussiaAfrica di Dunia Multipolar pada 19-20 Maret 2023. (Kementerian Luar Negeri Rusia/MFA Russia)

