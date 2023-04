Harga Token BLUR Merosot 28 Persen, Meski Berhasil Dominasi Penjualan di Pasar NFT

Laporan Wartawan Tribunnews, Nur Febriana Trinugraheni

TRIBUNNEWS.COM, NEW YORK - Harga token BLUR turun lebih dari 28 persen pada bulan lalu, meskipun pasar Non-Fungible Token (NFT) Blur berhasil mendominasi sebagian besar penjualan NFT selama sebulan terakhir.

BLUR merupakan token tata kelola asli dari pasar NFT Blur, yang meraup pangsa pasar dalam hal volume penjualan sebesar 71 persen selama seminggu terakhir, menurut data dari Dune Analytics.

Melansir dari Bitcoin News, dalam seminggu terakhir Blur menyumbang 42 persen dari total penjualan NFT, sedangkan OpenSea menyumbang 48,3 persen.

Sementara pasar NFT Blur sangat kompetitif, token BLUR menderita selama sebulan terakhir dibandingkan dengan kebanyakan aset kripto lainnya.

Misalnya Ethereum (ETH) yang naik 8,5 persen, dan Bitcoin (BTC) yang diperdagangkan 19,8 persen lebih tinggi pada Maret, sedangkan nilai BLUR merosot 28 persen terhadap dolar AS.

Saat ini, BLUR memegang kapitalisasi pasar terbesar ke-161, dengan jumlah pasokan yang beredar mencapai 426,84 juta token BLUR. Valuasi pasar BLUR menyentuh 248 juta dolar AS pada Minggu (2/4/2023).

Volume perdagangan global BLUR mencapai 75,59 juta dolar AS selama 24 jam terakhir, dengan Okx menjadi bursa kripto BLUR paling aktif yang memperdagangkan token tersebut pada hari ini, Senin (3/4/2023).

Data Dune Analytics juga mengungkapkan, sekitar 42.509 alamat unik menyimpan token BLUR, dan sekitar 94,42 persen dari semua BLUR yang dibuat tersimpan di 10 dompet.

Menurut data dari coincarp.com menunjukkan, 100 pemegang BLUR mengontrol 98,10 persen dari total pasokan token yang beredar.

BLUR mencapai rekor tertinggi sepanjang masa terhadap dolar AS di level 5,02 dolar AS per unit pada 14 Februari 2023.

Pada harga saat ini, token tersebut diperdagangkan 0,579 dolar AS, atau turun lebih dari 88 persen sejak mencapai rekor tertingginya.