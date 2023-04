Update Perang Rusia vs Ukraina Hari ke-412 Invasi: Demo Anti-perang, Pria Rusia Dipenjara 19 Tahun

TRIBUNNEWS.COM - Pengadilan Rusia telah menghukum dua pria masing-masing 19 tahun penjara karena membakar gedung pemerintah dalam demonstrasi menentang perang di Ukraina.

Mereka yakni Roman Nasryev, mantan pengemudi Garda Nasional Rusia, dan Alexei Nuriev, seorang perwira di Kementerian Situasi Darurat.

Keduanya dilaporkan melemparkan bom molotov pada 11 Oktober 2002 ke gedung administrasi di kota Bakal di wilayah Chelyabinsk Rusia sebagai protes atas perang di Ukraina dan mobilisasi “parsial” Rusia.

Selengkapnya, simak rangkuman update perang Rusia vs Ukraina hari ke-412 berikut yang dikutip dari Guardian:

Amerika masih selidiki dampak kebocoran dokumen rahasia

Departemen Pertahanan Amerika Serikat (AS) atau Pentagon mengatakan sedang menyelidiki dampak kebocoran itu terhadap keamanan nasional AS dan sekutu serta mitranya.

Baca juga: Update Perang Rusia vs Ukraina Hari ke-411 Invasi: Rusia Klaim Hancurkan Gudang Militer Ukraina

Para pejabat mengatakan luasnya topik yang dibahas dalam dokumen - yang menyentuh perang di Ukraina, China, Timur Tengah dan Afrika - menunjukkan bahwa dokumen itu mungkin dibocorkan oleh orang Amerika dan bukan sekutu.

Isi dokumen rahasia AS yang bocor

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa tanpa peningkatan besar dalam amunisi, pertahanan udara Ukraina bisa berada dalam bahaya, yang memungkinkan angkatan udara Rusia untuk mengubah arah perang, New York Times melaporkan.

Salah satu dokumen, tertanggal 23 Februari dan ditandai "Secret", menguraikan secara rinci bagaimana sistem pertahanan udara S-300 era Soviet Ukraina akan habis pada 2 Mei dengan tingkat penggunaan saat ini.

Ada 1.800 warga sipil tinggal di Avdiivka

Ada1.800 warga sipil yang masih tinggal di "reruntuhan" Avdiivka, kota Ukraina timur yang diperangi yang memiliki populasi 32.000 sebelum perang, menurut gubernur setempat.

“Rusia telah mengubah Avdiivka menjadi kehancuran total,” kata Pavlo Kyrylenko, gubernur wilayah Donetsk.

Baca juga: Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-409: Wartawan WSJ Evan Gershkovich Bantah Tuduhan Spionase

Unit rudal dan artileri menghantam area fokus kekuatan hidup, senjata dan peralatan militer, serta depot amunisi. Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina melaporkan, Rusia melancarkan serangan ke Limansky, Bakhmutsky, Avdiiv dan Marinir. Foto ini dipublikasikan pada Senin (10/4/2023). (General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Dalam pernyataan terpisah, staf umum Ukraina mengatakan pasukan Rusia terus melakukan operasi ofensif di sekitar Avdiivka tetapi menderita kerugian besar personel dan peralatan.

Rusia prioritaskan operasi di Donetsk

Rusia terus memprioritaskan operasi di sekitar Donetsk di Ukraina timur “menghabiskan sumber daya yang signifikan untuk keuntungan minimal”, kata Kementerian Pertahanan Inggris dalam pengarahan hariannya.

Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa selama tujuh hari terakhir Rusia telah meningkatkan serangan lapis baja di sekitar Marinka, sebuah kota kecil sekitar 12 mil (20 km) barat daya kota Donetsk.

Presiden Belarus mengadakan pertemuan dengan Sergei Shoigu

Presiden Belarus, Alexander Lukashenko, mengadakan pertemuan pada hari Senin dengan menteri pertahanan Rusia, Sergei Shoigu.

Lukashenko mengatakan dia membutuhkan jaminan bahwa Rusia akan mempertahankan Belarus "seperti wilayahnya sendiri" jika terjadi agresi, lapor media pemerintah.

Rusia tidak punya rencana gencatan senjata saat Ukraina rayakan Paskah Ortodoks

Kremlin mengatakan tidak ada rencana untuk gencatan senjata Paskah Ortodoks di Ukraina, lapor media pemerintah Rusia.

Institute for the Study of War memperingatkan bahwa Rusia mungkin mencoba menggunakan liburan Paskah Ortodoks yang akan datang pada 16 April untuk menunda serangan balasan Ukraina dengan menyerukan gencatan senjata untuk menghormati agama.

Baca juga: Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-407 Invasi: Spanyol Kirim Tank Leopard 2A4 ke Ukraina Bulan Ini

AS sebut Rusia melakukan kesalahan dengan menahan Evan Gershkovich

Amerika Serikat pada Senin (10/4/2023) menetapkan bahwa Rusia telah "salah menahan" reporter American Wall Street Journal Evan Gershkovich.

Gedung Putih secara efektif mengatakan bahwa tuduhan spionase itu palsu dan kasusnya bersifat politis.

Rusia tingkatkan pertahanan udara di perbatasan Finlandia

Rusia berencana untuk meningkatkan pertahanan udara di perbatasan barat lautnya untuk melawan aksesi Finlandia ke NATO, kata seorang komandan pasukan kedirgantaraannya.

Letnan Jenderal Andrei Demin, wakil panglima angkatan udara, juga mengatakan reformasi lebih lanjut pertahanan udara Rusia "tidak diragukan lagi direncanakan dan akan dilaksanakan" .

Baca juga: Update Perang Rusia-Ukraina Hari ke-407 Invasi: Spanyol Kirim Tank Leopard 2A4 ke Ukraina Bulan Ini

Pria Rusia dipenjara 19 tahun

Pengadilan Rusia telah menghukum dua pria masing-masing 19 tahun penjara karena membakar gedung pemerintah dalam demonstrasi menentang perang di Ukraina.

Roman Nasryev, mantan pengemudi Garda Nasional Rusia, dan Alexei Nuriev, seorang perwira di Kementerian Situasi Darurat, melemparkan bom molotov pada 11 Oktober 2002 ke gedung administrasi di kota Bakal di wilayah Chelyabinsk Rusia sebagai protes atas perang tersebut. di Ukraina dan mobilisasi “parsial” Rusia.

(Tribunnews.com/Andari Wulan Nugrahani)