Jokowi di Pembukaan Hannover Messe 2023: “Kami Punya Modal Besar dan Ingin Jadi Pemain Besar”

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) secara bersama Kanselir Jerman Olaf Scholz resmi membuka pameran industri terbesar di dunia, Hannover Messe, Minggu (16/04) sore waktu setempat.

"Suatu kehormatan bagi Indonesia untuk kembali jadi negara mitra Hannnover Messe. Making Indonesia 4.0 adalah tema yang sangat relevan bagi Indonesia yang sedang melakukan tansformasi," ujar Presiden Jokowi dalam sambutannya.

Indonesia, ujar Jokowi, diberkahi sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi, dan pasar yang besar. "Kami punya modal besar dan ingin jadi pemain besar. Indonesia tidak ingin menutup diri. Justru kami sangat terbuka untuk bekerja sama di bidang industri hilir," ujar Jokowi.

Jokowi mengatakan bahwa di tahun 2025 seluruh pembangkit batu bara ditutup. Meski demikian Indonesia juga ingin memastikan bahwa transisi energi menghasilkan energi yang terjangkau bagi masyarakat. Ini butuh investasi dan biaya sangat besar 1 triliun USD hingga tahun 2060 dan Indonesia mengundang investor Jerman untuk membangun ekonomi hijau di Indonesia.

"We walk the talk, not only talk the talk," ujar Jokowi.

Dalam kesempatan yang sama Kanselir Jerman Olaf Scholz mengatakan Jerman menyambut langkah logis berikutnya dalam perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Eropa, yang sudah dirancang sejak tahun 2016. Ia berjanji mendorong Uni Eropa untuk segera mewujudkan perjanjian itu dengan Indonesia.

Selain itu, Olaf Scholz ingin memperluas sumber impor bahan baku dari negara-negara seperti Indonesia guna mengurangi ketergantungan pada Cina. "Saat ini kita banyak mengimpor (bahan baku) dari Cina. Dan terlepas dari kenyataan bahwa tanah jarang, tembaga atau nikel sering tidak diekstraksi dari sumbernya," kata Scholz.

Tiba bersama Ibu Negara Iriana Widodo di Hannover pada Sabtu (15/04). Dalam kesempatan kali ini, Jokowi didampingi sejumlah menteri yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nasional (BKPM) Bahlil Lahadalia, Menteri BUMN Erick Tohir dan Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara

Indonesia menampilkan tarian kontemporer yang menggambarkan perbedaan negara ini dan berbagai potensi di bidang teknologi dan ekonomi digital, perindustrian. Persentasi pembukaan Indonesia juga membahas perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Nusantara.

Selain itu ditampilkan pula tarian yang terinspirasi dari tari tradisional dari sejumlah daerah seperti Bali, Kalimantan Selatan dan Papua serta suara memukau dari penyanyi Claudia Emmanuela Santoso yang juara ajang pencarian bakat menyanyi The Voice of Germany di tahun 2019.

Amankan sejumlah investasi

Di Hannover, Presiden Jokowi juga menggelar pertemuan bisnis dengan tiga pemimpin perusahaan Eropa yakni BASF, Eramet, dan Volkswagen melalui PowerCo. Dalam pertemuan tersebut pemimpin perusahaan BASF menyampaikan pihaknya akan melakukan investasi dalam pembangunan ekosistem baterai mobil di Maluku Utara.

“BASF menyampaikan secara langsung minat investasinya kepada Bapak Presiden Jokowi untuk melakukan investasi di Maluku Utara dalam rangka pembangunan ekosistem baterai mobil yang kurang lebih investasinya sekitar USD 2,6 miliar,” jelas Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, seperti dikutip dlam keterangan pers Sekretariat Presiden yang diterima DW Indonesia.

Nantinya, BASF akan bekerja sama dengan perusahaan Prancis, Eramet, dengan menerapkan praktik usaha yang memperhatikan ESG (Environment, Social and Government) lingkungan dan menggunakan energi hijau. “Proses pembangunannya akan mulai dilakukan di akhir tahun 2023 ini,” lanjut Bahlil.

Indonesia adalah negara ASEAN pertama yang menjadi negara mitra resmi di Hannover Messe dan telah menjadi mitra sebanyak tiga kali. Pada Hannover Messe 2023 yang digelar 17- 21 April 2023, peserta pameran dari Indonesia menampilkan kemajuan teknologi terkini dan potensi investasi teknologi industri, melalui penyelenggaraan acara-acara terkait.