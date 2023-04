Profil E Jean Carroll, Jurnalis, Mantan Ratu Kecantikan AS hingga Skandal Kasus Hukum Donald Trump

NEW YORK, NEW YORK - 10 NOVEMBER: E. Jean Carroll berbicara di atas panggung selama panel Cara Menulis Kehidupan Anda Sendiri di KTT Glamour Women Of The Year 2019 di Alice Tully Hall pada 10 November 2019 di New York City.

TRIBUNNEWS.COM - E Jean Carroll merupakan seorang jurnalis Amerika.

Carrol dikenal sebagai kolumnis serta pelopor dalam dunia jurnalisme sastra, legit.ng melaporkan.

Pada 2019, Carroll menuduh mantan Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump menyerangnya di ruang ganti departement store pada pertengahan 1990-an.

Siapakah E Jean Carroll?

Selengkapnya, berikut ini Tribunnews.com rangkum profil E Jean Carrol yang dikutip dari berbagai sumber:

Wanita yang memiliki nama lengkap Elizabeth Jean Carroll bukan hanya seorang jurnalis tetapi juga dikenal sebagai seorang yang tangguh.

Karya tulis mantan ratu kecantikan yang luar biasa untuk Saturday Night Live bahkan membuatnya dinominasikan untuk Emmy Awards - satu dari empat penghargaan paling bergengsi Amerika untuk seni pertunjukan dan hiburan.

Selain itu, Carroll juga merupakan penulis beberapa buku.

Satu di antara karyanya yakni What Do We Need Men For?

Buku What Do We Need Men For? merinci tuduhan yang pertama kali dikutip oleh majalah New York bahwa Trump menyerangnya di ruang ganti Bergdorf Goodman pada pertengahan 1990-an.

Buku Carroll lainnya termasuk, Female Difficulties: Sorority Sisters, Rodeo Queens, Frigid Women, Smut Stars and Other Modern Girls; Hunter The Strange and Savage Life of Hunter S. Thompson; A Dog In Heat Is A Hot Dog And Other Rules To Live By; and Mr. Right, Right Now!: How a Smart Woman Can Land Her Dream Man in 6 Weeks.

Mantan presiden AS Donald Trump berbicara selama konferensi pers setelah penampilannya di pengadilan atas dugaan pembayaran uang suap, di perkebunan Mar-a-Lago miliknya di Palm Beach, Florida, pada 4 April 2023. (Photo by CHANDAN KHANNA / AFP) (AFP/CHANDAN KHANNA)

Ringkasan profil E Jean Carroll

Carroll lahir pada 12 Desember 1943, di Detroit, Michigan, Amerika Serikat.

Wartawan itu lahir dari keluarga Yahudi.