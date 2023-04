Serangan Balasan Makin Dekat, Ukraina Harapkan Unggul dalam Pertempuran di Kherson

TRIBUNNEWS.COM - Pasukan Ukraina bergerak maju ke sungai Kherson yang tidak dijaga dengan ketat.

Lokasi tersebut berada di wilayah selatan Ukraina yang terbelah oleh Sungai Dnipro.

Sedangkan Rusia berada di tepi kiri sungai itu.

Dikutip Al Jazeera, Ukraina merebut kembali sebagian besar wilayah tersebut dan Ibu Kota Kherson.

Institute for the Study of War (ISW) mengungkapkan rekaman geolokasi yang diterbitkan reporter Rusia pada 22 April 2023 menunjukkan pasukan Ukraina menetapkan posisi di sisi utara Oleshky, sekira 7 kilometer dari barat daya kota Kherson.

"Musuh memang melakukan serangan di tepi kiri menggunakan perahu kecil yang merupakan bantuan militer Amerika Serikat (AS)," lapor reporter militer Rusia, Rybar.

Jenazah seorang penduduk setempat terbaring di sebuah pasar di pusat kota Kherson di Ukraina setelah penembakan Rusia, pada 18 April 2023. Setelah kunjungan Putin dipublikasikan pada hari Selasa, pejabat Ukraina mengatakan pasukan Rusia telah menembaki pusat Kherson. , membunuh satu dan melukai sembilan. (Dina Pletenchuk / AFP)

Reporter Rusia lain menulis pada 20 April 2023 bahwa pasukan Ukraina memperkuat posisi mereka di dekat Jembatan Antonivskyi.

Reporter lain mengatakan pasukan Ukraina menguasai beberapa pulau di dekat delta Dnipro.

“Pengelompokan Rusia di [wilayah] Oblast Kherson kemungkinan adalah yang paling tidak terorganisir dan kekurangan personel di seluruh teater,” tulis ISW.

“Sangat mungkin bahwa pengelompokan yang tersisa di tepi timur sebagian besar terdiri dari sisa-sisa unit yang sebagian besar dimobilisasi dengan kekuatan sangat rendah,” katanya.

Bersiap menuju garis depan

Menurut bocoran dokumen militer AS yang dilaporkan di New York Times, 12 brigade tempur Ukraina yang berjumlah 4.000 tentara diharapkan siap menuju ke garis depan pada akhir April.

Sembilan dari mereka dilatih dan dipasok oleh AS dan NATO.

Pasukan Rusia maju ke Bakhmut