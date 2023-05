Joe Biden Kirim 1.500 Tentara ke Perbatasan Meksiko, Pembatasan Imigran Era Pandemi Segera Dicabut

Jim WATSON / AFP

Presiden AS Joe Biden berbicara dengan petugas Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS saat dia mengunjungi perbatasan AS-Meksiko di El Paso, Texas, pada 8 Januari 2023. Antisipasi adanya lonjakan imigran dari Meksiko, Presiden AS Joe Biden kirim 1500 tentara ke perbatasan.