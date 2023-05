20 Ucapan Selamat Hari Perawat Internasional 2023, Cocok Dibagikan di Media Sosial

TRIBUNNEWS.COM - Hari Perawat Internasional atau International Nurses Day diperingati setiap tanggal 12 Mei.

International Council of Nurses atau Dewan Perawat Internasional telah menetapkan tema peringatan Hari Perawat Internasional tahun 2023, yakni "Our Nurses. Our Future." yang artinya "Perawat Kita. Masa depan kita."

Tema tersebut diambil dengan harapan keperawatan di masa depan dapat mengatasi berbagai tantangan kesehatan global dan meningkatkan kesehatan global bagi semua orang.

Salah satu cara untuk turut menyemarakkan peringatan ini adalah dengan membagikan ucapan Hari Perawat Internasional 2023 di media sosial.

Berikut ini 20 ucapan Hari Perawat Internasional 2023 sebagaimana dikutip Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Selamat Hari Perawat Internasional untuk seluruh perawat di dunia, kalianlah pahlawan sejati.

2. Perawat telah bekerja keras untuk merawat pasien dengan baik. Selamat Hari Perawat Internasional 2023 untuk semua perawat di dunia.

3. Selamat Hari Perawat Internasional 2023 untuk semua perawat yang berjuang di barisan terdepan melawan semua penyakit.

4. Selamat Hari Perawat Internasional 2023. Terima kasih atas pelayanan para perawat yang tidak kenal lelah.

5. Selamat Hari Perawat Internasional 2023! Perawat adalah alasan mengapa banyak orang berjuang melawan penyakitnya dan pulih dengan sehat serta bahagia.

6. Selamat Hari Perawat Internasional untuk semua perawat yang telah memilih hidup untuk melayani orang lain.

7. Dukungan dan kepedulian para perawat telah membantu pasien cepat sembuh, pulih, dan berkembang. Selamat Hari Perawat Internasional 2023!

8. Selamat Hari Perawat Internasional 2023! Terima kasih kepada semua perawat yang selalu ada untuk menghibur pasien di saat-saat sulit.

9. Hari Perawat adalah pengingat akan kontribusi perawat yang luar biasa untuk pasien. Selamat Hari Perawat Internasional 2023!