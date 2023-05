Menkeu Janet Yellen Perpanjang Deadline Gagal Bayar Utang AS hingga 5 Juni 2023

Ina Fassbender / AFP

Menteri Keuangan AS Janet Yellen berbicara kepada wartawan di sela-sela pertemuan para menteri keuangan dan gubernur bank sentral dari Kelompok Tujuh negara industri (G7) pada 18 Mei 2022 di Koenigswinter dekat Bonn, Jerman barat. Sekutu G7 berharap untuk menandatangani paket dukungan keuangan untuk Ukraina dengan invasi Rusia menempatkan keuangan Kyiv di bawah tekanan berat. - Janet Yellen memperpanjang tenggat waktu default atas utang AS dari 1 Juni 2023 menjadi 5 Juni 2023. Joe Biden dan DPR AS memiliki sedikit waktu untuk berunding terkait pagu utang.