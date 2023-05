Mengenal Recep Tayyip Erdogan: Pimpin Turki 20 Tahun, 2 Kali Ubah Konstitusi

AYTAC UNAL / ANADOLU AGENCY / ANADOLU AGENCY VIA AFP

TRIBUNNEWS.COM - Recep Tayyip Erdogan kembali terpilih sebagai Presiden Turki dalam Pilpres Turki putaran kedua pada Minggu (28/5/2023).

Erdogan mendapatkan 52,14 persen suara.

"Dengan 99,43 persen kotak suara dibuka, saingan Erdogan Kemal Kilicdaroglu menerima 47,86 persen suara," kata Ahmet Yener, ketua Dewan Pemilihan Tertinggi, Minggu (28/5/2023), dikutip dari Al Jazeera.

"Sisa surat suara yang tidak dihitung tidak akan mengubah hasil," katanya.

Dengan kemenangan ini, Recep Tayyip Erdogan berkuasa di Turki selama 20 tahun.

Selama kepemimpinannya, ia telah dua kali mengubah konstitusi.

Recep Tayyip Erdogan

Recep Tayyip Erdogan lahir di Istanbul pada 26 Februari 1954.

Ia lulus dari SD Kasımpaşa Piyale pada tahun 1965.

Erdogan kemudian melanjutkan sekolah dan lulus dari Sekolah Menengah Kejuruan Istanbul pada tahun 1973 (İmam Hatip Lisesi).

Erdogan menerima ijazah SMA-nya dari Eyüp High School.

Ia lulus pada 1981 dari Fakultas Ekonomi dan Ilmu Komersial Universitas Marmara, dikutip dari laman Presidency Of The Republic Of Turkey.

Karier Politik

Presiden Turki dan pemimpin Partai Keadilan dan Pembangunan (Partai AK) Recep Tayyip Erdogan menyampaikan pidato selama pertemuan kelompok parlemen partainya di Majelis Nasional Besar Turki di Ankara pada 1 Juni 2022. (Adem ALTAN / AFP)

Pada 27 Maret 1994, Erdogan terpilih sebagai wali kota Istanbul setelah mencalonkan diri sebagai pendukung Partai Kesejahteraan Islam.