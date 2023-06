Ukraina Jatuhkan Sanksi terhadap Taipan Media Alexander Lebedev, Mantan Perwira Intelijen Uni Soviet

Alexander NEMENOV / AFP

Pengusaha miliarder Rusia Alexander Lebedev berbicara kepada media di sebuah restoran di Moskow pada 20 November 2019, saat ia mempromosikan buku otobiografinya "Hunt the Banker: The Confessions of a Russian Ex-Oligarch", yang baru-baru ini diterbitkan dalam bahasa Inggris, dengan prasmanan mewah masakan Rusia termasuk canape kaviar hitam. Oligarki Rusia dan mantan pemilik surat kabar Inggris Alexander Lebedev pada 20 November menanggapi dengan marah tuduhan media bahwa laporan rahasia pemerintah Inggris tentang campur tangan Rusia dapat berisi informasi yang merusak tentang hubungan Perdana Menteri Boris Johnson dengannya. Lebedev mengatakan kepada AFP bahwa dia ingin laporan itu dirilis sementara Downing Street menunda melakukannya, dan ingin membacanya.