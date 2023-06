Korea Selatan Harap Indonesia Bisa Segera Lunasi Pembayaran Jet Tempur KF-21 Boromea

Laporan Wartawan Tribunnews, Larasati Dyah Utami

TRIBUNNEWS.COM, SACHEON - Drama pelunasan proyek jet tempur KF-21 Boromae atau dikenal dengan KFX-IFX masih terus bergulir.

Korea Selatan berharap Indonesia bisa segera melunasi pembayaran proyek jet tempur siluman tersebut.

Lee Seong-il dari Korea Aerospace Industri (KAI) mengungkapkan pemerintah Indonesia baru membayar 17 persen dari 83 persen yang seharusnya dilunasi.

Hal ini diungkap Lee kepada delegasi delegasi program Indonesian Next Generation Journalist on Korea yang diselenggarakan Korea Foundation bekerja sama dengan Foreign Policy Community of Indonesia (FPCI) di Sacheon, Jumat (2/6/2023).

"Korea membayar sebagian besar cost share dari 2016-2022. Kami struggling karena masalah budge, sehingga kami harap Pemerintah Indonesia dapat membayar proyek ini," kata Lee.

KF-21 Boramae adalah pesawat tempur hasil kolaborasi Indonesia dengan Korea Selatan.

Lee mengatakan pihaknya telah memproduksi total 8 pesawat, dimana 2 pesawat masih ground test dan 6 sudah flight test.

Proyek ini dilakukan secara government to government (G to G).

Pemerintah Korea akan membeli 128 KF-21 dan pemerintah Indonesia akan membeli 48 If-x sesuai dengan rencana ini.

Media Korea menyebut Indonesia akan segera melunasi pembayaran proyek pesawat tempur KF-21 bersama pada akhir bulan ini.

Namun saat dikonfirmasi, Lee tidak terlalu yakin, namun ia berharap pemberitaan itu benar dan proses pelunasan bisa segera dilakukan.

"Saya percaya itu adalah pembicaraan G to G dan sedang didiskusikan," harapnya.