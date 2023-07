Kecelakaan Hebat, Pebalap Muda Dilano van't Hoff Tewas saat Balapan di Sirkuit Spa-Francorchamps

TRIBUNNEWS.COM - Pebalap muda, Dilano van't Hoff (18) meninggal dunia usai mengalami kecelakaan hebat dalam kejuaraan balap Formula Regional European Championship by Alpine (FRECA) di sirkuit Spa-Francorchamps, Belgia, Sabtu (1/7/2023) siang waktu setempat.

Dikutip dari Mirror, kecelakaan hebat tersebut sempat terekam dalam sebuah video yang viral di media sosial.

Dalam video tersebut, tampak mobil Van't Hoff bernama oranye berhenti di tengah sirkuit lantaran lintasan sirkuit yang licin akibat diguyur hujan.

Lalu, mobil lain pun langsung menghantam mobil yang dikendarai Van't Hoff.

Mobil Van't Hoff pun langsung terbelah menjadi dua usai ditabrak oleh pebalap lainnya.

Adapun diduga tabrakan beruntun tersebut akibat pebalap lainnya terhalang oleh semburan air hujan yang menggenangi lintasan sirkuit.

Usai insiden tabrakan tersebut, FRECA pun mengumumkan Dilano van't Hoff tewas.

"Formula Regional European Championship by Alpine dengan penuh duka mengumumkan bahwa pebalap MP Motorsport, Dilano van't Hoff tewas. Insiden terjadi saat race 2 di sirkuit Spa Francorchamps," demikian pernyataan resminya.

"Kita ingin mengungkapkan duka cita yang mendalam kepada keluarga, tim, serta rekan Van't Hoff. Royal Automobile Club of Belgium, the Circuit of Spa-Francorchamps dan SRO Motorsports Group bersama dengan Alpine dan ACI juga turut mengucapkan duka cita terhadap keluarga, tim, serta rekan-rekan," sambungnya.

Sementara pihak sirkuit yaitu 24 Hours of Spa mengumumkan bahwa seluruh balapan akan ditunda.

Selain itu, bentuk penghormatan berupa diam selama satu menit akan dilakukan sebelum balapan dimulai untuk menghormati van't Hoff.

"Seluruh pihak nyang terkait dengan CrowdStrike 24 Hours of Spa sangat terpukul terkait kabar tewasnya pebalap Dilano van't Hoff dalam kecelakaan siang ini."

"Kami menyampaikan belasungkawa terdalam kami kepada keluarga, teman, dan anggota dari MP Motorsports," demikian pernyataannya.

CEO Formula 1, Stefano Domenicali pun turut mengungkapkan duka cita terkait tewasnya Dilano van't Hoff yang dituangkan dalam cuitan di akun Twitter resmi Formula 1,@F1.