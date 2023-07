Pria Ini Lamar Pacarnya dengan Rekaman Suara Mendiang Ayahnya sebelum Meninggal

TRIBUNNEWS.COM - Seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya, melamar pacarnya, Emily dengan menggunakan rekaman suara mendiang ayah Emily.

Ayah Emily memberi restu kepada pria itu untuk menikahi putrinya.

Rekaman itu diambil hanya tiga hari sebelum ayah Emily meninggal dunia.

Dalam sebuah video TikTok yang mengabadikan momen ini, Emily dan pacarnya terlihat sedang duduk menonton TV.

"He got her Dad's permission three days before he died (dia mendapat restu ayahnya tiga hari sebelum meninggal dunia)," tulis caption di layar video.

Saat menonton TV, tiba-tiba layar TV berubah menjadi berwarna hijau dengan diikuti tulisan yang menggambarkan suara ayah Emily.

"Nak, kamu telah mendapatkan izinku sebanyak yang aku bisa berikan kepadamu dalam waktu singkat yang tersisa di Bumi ini," kata ayah Emily dalam rekaman suara itu, dikutip dari Daily Mail.

Baca juga: Kisah Viral Pengusaha Muda Lamar Anak Petani Calon Dokter dengan Mahar Rp 5,5 Miliar

"Aku tahu kamu mencintai Emily, dan aku tahu kamu akan menjaganya. Tuhan memberkatimu dan kamu memiliki anak saya berkat restu saya," lanjutnya.

Emily terkejut ketika mendengar suara ayahnya di layar TV.

Ia mulai menangis sambil menutupi mulutnya dengan tangan.

Ketika ia berbalik, pria itu sudah berlutut sambil membawa sebuah cincin.

"Aku tahu betapa pentingnya bagimu untuk mendapatkan izin ayahmu dan aku bisa mendapatkannya beberapa hari yang lalu. Maukah kamu menikah denganku?" kata pria itu.

Di sela isak tangisnya, Emily menjawab "Ya".

Pasangan itu kemudian berpelukan.

Cuplikan video TikTok seorang pria melamar pacarnya, Emily, dengan menggunakan rekaman suara mendiang ayah Emily. (Hannah Schibi/TikTok)

Baca juga: Viral Pria India Ditolak saat Lamar Kekasih di Sulsel, si Wanita Sudah Dijodohkan dengan Pria Lain

Kolom komentar video yang dibagikan oleh akun TikTok Hannah Schibi itu mendapat lebih dari 11 ribu komentar.

"The most beautifull proposal ever (lamaran yang paling indah)," tulis seorang pengguna TikTok.

"Not only did he get the permission, he got her that recording that she can listen to when she needs to feel close to her dad (Dia tidak hanya mendapatkan restu, dia juga membuat rekaman yang bisa didengarkan dia (Emily) ketika ingin merasa lebih dekat dengan ayahnya)," tulis yang lainnya.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)