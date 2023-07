Pria Rusia Ancam akan Pukul Wanita di Jerman yang Disangka Orang Ukraina

TRIBUNNEWS.COM - Seorang selebgram wanita, Kardelen Queck, membagikan momen di TikTok saat ia diancam oleh seorang pria Rusia di Jerman.

Kardelen Queck mengatakan, pria itu meminta bantuannya untuk menggunakan hotspot internetnya di sebuah kereta bawah tanah.

Wanita itu mulai merekam di kereta itu, setelah pria Rusia itu terus menerus bertanya apakah dia orang Ukraina.

Kardelen Queck tidak membiarkan pria itu menakutinya.

Mereka beradu argumen beberapa menit di dalam kereta bawah tanah itu.

"Kemarin di Jerman, seorang pria Rusia mengira saya orang Ukraina dan dia mencoba menyerang saya," tulis Kardelen Queck di dalam video TikTok-nya.

"Dia meminta untuk menggunakan internet saya selama 5 menit, saya izinkan. Kemudian, dia terus bertanya dari mana saya berasal dan apa yang saya lakukan di Jerman. Apakah saya orang Rusia atau Ukraina. Pria itu dari Rusia," lanjutnya, dikutip dari Daily Mail.

Kardelen Queck mengatakan pria itu berbicara dalam bahasa Rusia bahwa dia akan memukulnya.

Setelah kejadian itu, Kardelen Queck menelepon suaminya.

Cuplikan video Kardelen Queck, seorang selebgram wanita di Jerman, yang membagikan momen di TikTok saat ia diancam akan dipukul oleh seorang pria Rusia di Jerman pada 7 Juli 2023. (kardelenakbay/TikTok)

"Yang ingin saya lakukan adalah membantu pria itu, tapi dia sangat tidak terduga dan seorang wanita Jerman membantu saya. Itu cerita yang menyedihkan," kata Kardelen Queck.

Menurut Kardelen Queck, ada banyak kejadian seperti ini setiap hari.

"Di kereta itu ada banyak orang, tapi hanya satu gadis Jerman yang membela saya. Jangan pernah tinggal diam menghadapi perilaku seperti itu," tambahnya.

Bahkan setelah berargumen dengan Kardelen Queck, pria itu dengan kasar memintanya untuk pindah tempat duduk.

Kardelen Queck, seorang selebgram wanita di Jerman. Ia pernah diancam oleh seorang pria Rusia di sebuah kereta bawah tanah di Jerman, yang menyangka dia adalah orang Ukraina pada 7 Juli 2023. (kardelenakbay/Instagram)

Dalam unggahan TikTok-nya, Kardelen Queck memberi judul "Saya keturunan Rusia dan hati saya bersama orang-orang Ukraina. Saya tidak akan pernah mendukung perang atau kekerasan apa pun!"

Postingan Kardelen Queck di TikTok yang telah diputar lebih dari 380 ribu kali, mendapat respon dari pengikutnya.

"I’m Ukrainian in Germany. Is terrible (aku orang Ukraina di Jerman. Ini mengerikan)," tulis seorang netizen di kolom komentar TikTok-nya.

"So sad :( I had the same situation, where some Russian Germans thought I would be Ukrainian and almost beat me (and no one tried to protect me) (Sangat menyedihkan. Aku juga mengalami situasi yang sama, di mana beberapa orang Rusia-Jerman berpikir aku adalah orang Ukraina dan (mereka) hampir memukulku (dan tidak ada seorang pun yang menolongku))," tulis yang lainnya.

Kardelen Queck mengatakan kepada pria itu agar menjadi manusia terlebih dahulu, tidak peduli dari mana dia berasal.

(Tribunnews.com/Yunita Rahmayanti)