Kisah Anthony Loffredo Ubah Wujudnya Jadi Alien Hitam, Klaim Dirinya Bukan Manusia

TRIBUNNEWS.com - Pria asal Prancis, Anthony Loffredo (33), nekat melakukan hal ekstrem demi mengubah wujudnya menjadi Black Alien alias alien hitam.

Mimpi Loffredo menjadi alien hitam membuatnya melakukan sejumlah prosedur ekstrem terhadap tubuhnya.

Dikutip dari Daily Mail, Loffredo diketahui telah memotong telinga, ujung hidung, bibir bagian atas, hingga beberapa jari tangannya untuk mengubah wujudnya agar seperti alien.

Ia juga menajamkan gigi dan mewarnainya menjadi ungu.

Begitu juga dengan bola matanya dan tubuhnya yang ditato hitam seluruhnya.

Pria asal Prancis, Anthony Loffredo (33), melakukan prosedur ekstrem demi mengubah penampilannya menjadi alien hitam. (Instagram @the_black_alien_project)

Selain itu, Loffredo juga memasang implan di kepalanya agar memiliki tonjolan.

Bahkan, baru-baru ini, ia mengunggah rencananya untuk mengamputasi empat jari kakinya agar terlihat seperti kaki alien.

Rencana itu diunggah di akun Instagramnya, @the_black_alien_project, pada 7 Juli 2023.

"2024 Level up operation of my feet (Peningkatan di tahun 2024, (foto hasil) operasi kakiku)" tulisnya di caption.

Obsesinya berubah menjadi alien sudah terjadi sejak lama.

Dalam wawancaranya bersama surat kabar Prancis, Midi Libre, di tahun 2017, Loffredo mengaku sudah ingin berubah menjadi alien sejak kecil.

"Sejak kecil, aku sudah tertarik pada mutasi dan perubahan pada tubuh manusia," ungkap dia, dikutip dari Daily Mirror.

Di usianya yang ke-24, Loffredo pun memutuskan berhenti dari pekerjaannya dan memulai impiannya.

Buntut penampilannya yang 'sedikit' berbeda, Loffredo mengaku dirinya menerima perlakuan diskriminasi di beberapa kesempatan.