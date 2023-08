Jambore Pramuka Dunia ditutup konser K-Pop, rakyat Korsel minta maaf 

Jambore Pramuka Dunia 2023 yang berantakan setelah dilanda gelombang panas, angin topan, dan tuduhan salah kelola akan diakhiri dengan konser yang menampilkan 19 artis K-pop, termasuk NewJeans dan NCT Dream.

Sekitar 40.000 peserta Jambore Pramuka Dunia 2023 akan berkumpul di Stadion Piala Dunia Seoul, pada Jumat (11/08), untuk menyaksikan konser “K-pop super live” setelah upacara penutupan, menurut laporan kantor berita Yonhap.

Kementerian Kebudayaan, Pariwisata, dan Olahraga Korsel mengatakan 19 artis K-pop akan tampil, di antaranya NewJeans, IVE, NCT Dream, ITZY, Mamamoo, The Boyz, Kang Daniel dan fromis_9.

Shownu X Hyungwon, Zerobaseone, Kwon Eun-bi, Jo Yuri, P1Harmony, KARD, The New Six, dan ATBO, juga masuk dalam daftar.

Acara ini juga akan disiarkan langsung media KBS dan saluran YouTube-nya.

Konser ini awalnya dijadwalkan berlangsung di tempat perkemahan di Saemangeum pada Minggu (13/09), tetapi batal karena kekhawatiran memunculkan insiden atau penyakit yang berkaitan dengan gelombang panas.

Awalnya tempat penyelenggaran konser dipindah ke Stadion Piala Dunia Jeonju, sekitar satu jam perjalanan dari tempat perkemahan.

Namun, konser dikembalikan ke Stadion Piala Dunia Seoul untuk menghindari Topan Khanun yang mendekat menuju wilayah provinsi.

Stadion Piala Dunia Seoul memiliki kapasitas lebih dari 66.000 kursi dan merupakan tempat utama untuk pertandingan olahraga dan konser musik.

Polisi akan mengatur arus lalu lintas di sekitar stadion pada sore hari karena sekitar 1.400 bus yang membawa peserta jambore akan memadati tempat pertunjukan.

BTS batal tampil dan protes penggemar

Agensi HYBE yang menaungi BTS mengonfimasi ketidakhadiran anggota super grup itu dengan mengirimkan 45.000 photocard untuk para peserta jambore, menurut laporan Dispatch.

Namun, kebenaran kabar ini belum ditanggapi secara resmi oleh HYBE.

Sebelumnya, politisi Partai Kekuatan Rakyat yang berkuasa, Sung Il-jong, meminta Kementerian Pertahanan Nasional mengirim dua anggota BTS yang sedang menjalani wajib militer untuk tampil dalam konser Jambore Pramuka Dunia.